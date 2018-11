W

enige Wochen nachdem der BMW 8er zu den Händlern gerollt ist, gibt es das erste Tuning für das Coupé Design hat sich den M850i vorgenommen. Bisher gibt es lediglich ein Rendering des PD800 genannten Projekts, aber das sieht vielversprechend aus. Schwellerverbreiterungen, ein kleiner Spoiler und eine große Hutze in der Motorhaube lassen den 8er noch aggressiver aussehen. Dazu tragen auch die vergrößerten Lufteinlässe in der Frontschürze und die 21-Zöller bei, die dank Gewindefahrwerk nahtlos in die Radhäuser überzugehen scheinen. Das Dach, Teile der Frontschürze und die Frontlippe, die Seitenspiegel sowie der Spoiler dürften aus unlackiertem Carbon sein und so zusätzliche sportliche Akzente setzen. Das Heck zeigt Prior noch nicht, aber auch hier kommt wohl eine modifizierte Schürze mit Carbonelementen zum Einsatz – und natürlich eine andere Auspuffanlage. Leistungsmäßig bleibt es wahrscheinlich beim serienmäßigen V8-Biturbo mit 530 PS. Anfang 2019 könnte Prior seinen 8er zeigen und den Preis verraten.