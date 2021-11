Das geht schnell, Beeindruckend unkompliziert legt derab: Reinsetzen, Fuß auf die Bremse, Wählhebel auf D ziehen – und schon stromert der blaue Schwede los. Auf einen lästigen Startknopf verzichtet er., auch wenn das so schon vombekannt ist. Das gilt auch für die Antriebstechnik mit je eineman Vorder- und Hinterachse und insgesamt

In Kooperation mit

Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 499 Euro statt 1189 Euro UVP.

Diese Kombination bewegt neben Polestar 2 auch– und jetzt eben. Wobei "bewegt" irgendwie zu nüchtern klingt, doch dazu kommen wir gleich. Durch das großestrahlt die Sonne auf die blauen Teppiche. Die fAbwechslung setzt sich an den Türtafeln fort und wirkt so, als würde die Lackfarbe durchscheinen. Das hat komischerweise einen angenehm beruhigenden Effekt. Im gesamtenverzichten die Schweden auf Leder. Stattdessen kommenals Bezüge für die gut ausgeformten Sitze zum Einsatz. Die gemustertenwirken dagegen etwas nüchtern. Doch da es sich hierbei umhandelt, nehmen wir das wohlwollend in Kauf.