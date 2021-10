spätestens 2030 die gesamte Modellpalette. Das bedeutet, dass sich die Schweden ranhalten müssen. Ende 2020 wurde der C40 Recharge das zweite vollelektrische Modell – und das könnte ein echter Gegner für den Die Marke Volvo ist im Wandel: Bis 2025 soll die Hälfte aller weltweit verkauften Modelle vollelektrisch fahren – unddie gesamte Modellpalette. Das bedeutet, dass sich die Schweden ranhalten müssen. Ende 2020 wurde der XC40 Recharge vorgestellt, jetzt folgt mit dem– und das könnte ein echter Gegner für den Tesla Model Y werden!

Der Volvo C40 ist ein SUV-Coupé



CMA-Plattform und ist offiziell ein SUV. Durch das stark nach hinten abfallende, schwarz abgesetzte Dach dürfte der 4,43 Meter lange C40 aber eher als SUV-Coupé durchgehen. Die Form ähnelt dem Tesla Model Y. Beim Design orientiert sich der C40 stark am Heck ist eigenständig. Auffällig sind die aufgesetzte Abrisskannte und der rechts und links angedeutete Dachspoiler. Der Volvo C40 Recharge basiert auf derund ist offiziell ein SUV. Durch das stark nach hinten abfallende, schwarz abgesetzte Dach dürfte der 4,43 Meter lange C40 aber eher alsdurchgehen. Die Form ähnelt dem Tesla Model Y. Beim Design orientiert sich der C40 stark am XC40 – alles ist typisch Volvo. Charakteristisch kommen die LED-Scheinwerfer in "Thors Hammer"-Design, wie wir es von allen anderen Volvo-/Polestar-Modellen kennen. Neu ist der geschlossene Kühlergrill, den auch der XC40 Recharge trägt. Das. Auffällig sind die aufgesetzte Abrisskannte und der rechts und links angedeutete Dachspoiler.





Im Volvo C40 leisten zwei Elektromotoren 408 PS



Zoom Das Heck des neuen C40 ist eigenständig designt. Vom Innenraum gibt es noch keine Bilder.



Fahren: Der C40 bietet mehr Komfort als ein Polestar 2



Der Volvo C40beideutlich vom. Beide beruhen zwar auf der CMA-Plattform, sprechen aber ganz unterschiedliche Zielgruppen an. Der, während deralsdurchgeht. Das Fahrwerk des C40 setzt deutlich mehr auf Komfort als die straffe Federung des Polestar 2 . Straßenunebenheiten kaschiert der C40 gut, sorgt für ruhiges und entspanntes Fahren. Der hohe Aufbau kommt erst in schnellen Kurven leicht in Wallung.

Die Lenkung ist direkt und leichtgängig. Wem der Widerstand des Lenkrads zu gering ist, kann mit der sportlichen Einstellung nachschärfen. Die Bremsen sprechen gut an, und die Rekuperation erlaubt mit ordentlicher Schubumkehr das Fahren mit einem Pedal (One-Pedal-Drive). Trotz der komfortablen Abstimmung fehlt dem C40 mit seinen 408 PS nicht der Elektro-Punch: Die 4,7 Sekunden auf Tempo 100 kaufen wir dem Volvo blind ab. Der Allradantrieb sorgt außerdem für gute Traktion – perfekt für zügige Überholvorgänge. Hier sind Polestar 2 und C40 auf Augenhöhe, teilen in puncto Kraft die Leistungswerte. Bei der Höchstgeschwindigkeit wird der C40 bei 180 km/h eingebremst, während der Polestar 2 noch auf Tempo 200 geht.

Hohe Sitzposition und Android-Infotainment in Volvos SUV-Coupé



Einstieg beim C40 deutlich leichter. Beim Einstieg in den Fond müssen größere Personen aufgrund der abfallenden Dachlinie allerdings den Kopf einziehen. Auf der Rücksitzbank angekommen, ist aber genug Kopffreiheit vorhanden. Insgesamt profitiert die Sitzposition des C40 von der CMA-Plattform, wo die Batterien überwiegend im Mitteltunnel, nicht flächendeckend im Fahrzeugboden stecken. Dadurch sind die Beine beim Sitzen weniger angewinkelt.



Die Sitzposition im C40 ist auf Höhe des XC40, zudem baut die Mittelkonsole im C40 nicht so hoch wie die des Polestar 2. Im Ergebnis ist die Sicht auf die Straße und das Raumgefühl besser. Übrigens ist der C40 das erste Volvo-Modell, das komplett ohne Leder angeboten wird. Neben dem normalen Kofferraum mit 413 Litern hat der C40 bauartbedingt einen "Frunk" unter der Fronthaube, der weitere 31 Liter Stauvolumen bietet. Das Google entwickelte Android-System einsetzt. Der Vorteil: Verschiedene Google-Dienste sind direkt ins System integriert, und auch der Sprachassistent funktioniert im Auto. (Alltagstest: So gut ist das neue Android-Betriebssystem wirklich!) Im Vergleich zum Polestar 2 fällt der. Beim Einstieg in den Fond müssen größere Personen aufgrund der abfallenden Dachlinie allerdings den Kopf einziehen. Auf der Rücksitzbank angekommen, ist aber genug Kopffreiheit vorhanden. Insgesamt profitiert die Sitzposition des C40 von der CMA-Plattform, wo die Batterien überwiegend im Mitteltunnel, nicht flächendeckend im Fahrzeugboden stecken. Dadurch sind die Beine beim Sitzen weniger angewinkelt.Die, zudem baut die Mittelkonsole im C40 nicht so hoch wie die des Polestar 2. Im Ergebnis ist die Sicht auf die Straße und das Raumgefühl besser. Übrigens ist der C40 das erste Volvo-Modell, dasangeboten wird. Neben dem normalen Kofferraum mit 413 Litern hat der C40 bauartbedingt einen "Frunk" unter der Fronthaube, der weitere 31 Liter Stauvolumen bietet. Das Infotainment stammt aus dem Polestar 2 und dem XC40 Recharge, was bedeutet, dass Volvo auch beim C40 das zusammen mit. Der Vorteil: Verschiedene Google-Dienste sind direkt ins System integriert, und auch der Sprachassistent funktioniert im Auto.

Zoom Im Profil fällt die stark nach hinten abfallende Dachlinie auf. Der C40 ist ein SUV-Coupé.



Neuer C40 Recharge ist nur online erhältlich



Autokauf deutlich einfacher gestalten. Den Anfang macht der C40 Recharge, der ausschließlich online erhältlich sein wird. So soll das Fullservice-Paket vertrieben: Darin enthalten sind nicht nur Garantie und Service, sondern sogar Versicherung und die Möglichkeit des Ladens. Das klingt nach einer Art Herbst 2021 im belgischen Gent. Der Basispreis für das Topmodell liegt bei 57.890 Euro. Später sollen aber, wie beim Polestar 2, frontgetriebene Versionen zu günstigeren Einstiegspreisen folgen. Gänzlich neue Wege geht Volvo beim Vertrieb. Mit Weitblick auf die Elektro-Zukunft wollen die Schweden den. Den Anfang macht der C40 Recharge, dersein wird. So soll das Elektro-SUV in vorausgewählten Ausstattungspaketen erhältlich sein, wodurch die Komplexität der Sonderausstattungen übersichtlicher werden soll. Außerdem wird der C40 Recharge mit einer Artvertrieben: Darin enthalten sind nicht nur Garantie und Service, sondern sogar Versicherung und die Möglichkeit des Ladens. Das klingt nach einer Art Auto-Abo , wie es die Schweden bereits für den XC40 Recharge (ab 699 Euro pro Monat) anbieten. Die Produktion des C40 Recharge startet imim belgischen Gent. Der Basispreis für das Topmodell liegt bei 57.890 Euro. Später sollen aber, wie beim Polestar 2, frontgetriebene Versionen zu günstigeren Einstiegspreisen folgen.

Das Fazit