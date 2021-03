Da stellt sich die Frage: Watt kostet Vollspeed? Der Volvo ist so schon ein ganz schöner Schlucker:auf der. Und dann hat Volvo da ja noch zwei weitere Werte angegeben: Bodenfreiheit 190 Millimeter; Wattiefe 450 Millimeter. Auf zum Dreikampf: erst extrem, dann extrem, danach extrem schnell wieder. Also Akku aufladen und rauf auf die A24 Richtung Berlin. Schon auf dembeeindruckt dich der, trotz seines Gewichts von. Dabei gibt es nicht einmal einen "Sport"-Modus wie in vielen anderen E-Modellen. Nach gefühlt 100 Metern auf der Autobahn zeigt der Digitaltacho schon 180 km/h, später sogar 185. Du musst aufpassen, mit den Augen auf der Fahrbahn zu bleiben. Denn dich interessiert ja schon derund wie derin Zeitraffer dahinschmilzt.

Wo SUVs, die im Gelände fahren, einen Grill haben, da hat der schicke Schwede eine, die jetzt aussieht wie Stracciatella: weiß, mit braunen Sprenkeln. Du kniest dich hin. Guckst dir besorgt denan, denn da irgendwo ist das Wertvollste am Auto, die. Dürfen wir das? Einso hart rannehmen? Klar! Oder ist der Gelände-Fahrmodus, den Volvo seinemeingebaut hat, etwa nur Spielkram? Hier im Wald steht Volvos erstesModell. Sieht man von der neuenab, deren Antriebsstrang genutzt wird (deshalb das "P" im Namen). Und der hat es in sich: Allrad, an jeder Achse ein 204-PS-Motor,Systemleistung,. In unter fünf Sekunden auf 100 km/h, wie jeder Volvo bei

Alllrad, Leistung und sofort verfügbares Drehmoment helfen dem E-SUV auch abseits befestigter Straßen. ©Christoph Boerries / AUTO BILD



Also lieber rüber ins. Dort, neben dem Wald, in einer, steht das dreckige. Besteht der Wagen die Tortur zwischen Watt und Wattiefe? Kann dieser Volvo mit Strom auch Schlamm? Er kann. Und nicht nur einmal. Immer wieder lenkst Du dasdurch den braunen Bach, schiebst einevor dir her. Der Wagen macht mit, macht Spaß, macht sich dreckig. Derschaltet eine Bergabfahrhilfe scharf und simuliert eine kürzere Übersetzung. Beischaltet er sich ab. Du musstest das hier mal testen, aber du musst ihm das echt nicht jeden Tag antun. Dann schon eher durch den Wald, wo derauf unbefestigten Wegen so satt, aber ruhig unterwegs ist, dass sich Fuchs und Hase leise gute Nacht sagen können. Eigentlich das perfekte Auto für jeden Oberförster, denkst du. Manchmal ist deinaber auch auf nicht so angenehme Art extrem: Er nervt dich extrem, wenn errollt und dir dabei