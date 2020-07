Der Nachfolger soll in Kooperation mit Ford entstehen und wird sich wohl eine Plattform mit dem Ranger teilen, was Kosten spart. Kürzlich hatte VW ein Teaserbild veröffentlicht , das den neuen Amarok als testosterongestählten Offroader zeigt.

Die Seilwinde in der Frontschürze ist nützlich – die wird es aber wohl nicht in die Serie schaffen.

Als gesetzt gilt eine neu gestaltete Frontpartie mit aktuellem Markengesicht und schmalen LED-Scheinwerfern.Sie erinnert an das in Nordamerika erhältliche SUV Atlas und ist kantiger als der Vorgänger. Unterfahrschutz und Radläufe in unlackiertem Kunststoff wird wohl auch der Nachfolger tragen. Unsere Illustration erscheint weniger martialisch als die von VW veröffentlichte Skizze. Trotzdem ist der Pick-up hier immer noch um einiges bulliger als die im Mai 2020 ausgelaufene erste Amarok-Generation.