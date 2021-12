Schon seit 2020 teasert VW den Amarok an, die neusten Skizzen gewähren uns auch einen ersten Eindruck vom Innenraum. Der übernimmt ein wichtiges Element vom kürzlich vorgestellten neuen Ranger : das Hochkant-Display.Hinweise gibt es in beide Richtungen: Die Anzeigen auf dem digitalen Tacho sind bei der Skizze in typischer VW-Manier gestaltet, aber die Klimabedieneinheit unter dem Zentraldisplay ist wie beim Ranger ganz klassisch mit Knöpfen ausgestattet. Das gibt es bei den Wolfsburgern eigentlich nicht mehr. Es gibt jedoch auch einige eigene Elemente beim Amarok. Die Gestaltung der Mittelkonsole wirkt weniger hemdsärmelig als beim Ford, das Lenkrad ist typisch VW und auch die Gestaltung des Armaturenbretts und der Türtafeln unterscheidet sich.

Skizze Nummer zwei zeigt den Pick-up von außen. Im Vergleich zu den vorherigen Teasern wirkt er hier weniger eckig und fügt sich besser in die Modellpalette ein. Nach wie vor hält man aber an den extrem-breiten Radhäusern fest, die kaum die noch breitere Spur überdecken. Ansonsten orientiert sich die Optik weniger am Ranger als erwartet,. Im Vergleich zum Vorgänger bedeutet das vor allem schmalere Scheinwerfer mit neuer Lichtsignatur, die auf dem Teaserbild durch ein LED-Band verbunden sind. Dieses Feature dürfte es später aber wie üblich nur für die höheren Ausstattungen geben. Der neu gestaltete Grill mit betont die Breite des Autos. Den Bügel auf der Ladefläche behält der VW offenbar auch in der neuen Generation. Die Illustration lässt erahnen, dass der nächste Amarok weniger rundlich daherkommt als sein Vorgänger.