Die Felgen von fifteen52 haben ebenfalls Konzeptstatus. Sie debütierten am Atlas Basecamp.

Das Konzeptfahrzeug VW Atlas Basecamp entstand zusammen mit dem Tuner APR. Es wurde im April 2019 in New York vorgestellt. Der Basecamp basiert auf dem nur in den USA erhältlichen VW Atlas in der Topausstattung SEL.der seine 280 PS an den 4Motion-Allradantrieb weiterleitet. Das Auto steht auf 17-Zoll-Alufelgen von fifteen52 mit 265er All-Terrain-Reifen.Ein mattgrauer Lack mit orangefarbenen Akzenten lassen den Atlas stämmig wirken. Der Dachträger sowie LED-Lichtbalken vorne und hinten unterstreichen das toughe Erscheinungsbild.