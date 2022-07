Der "Clubsport Edition 45" wurde außerdem mit zusätzlichen Features ausgestattet – darunter 19-Zoll-Räder "Scottsdale" mit rotem Lackstreifen am Felgenrand und eine Titanabgasanlage von Akrapovic. Der Marktstart war am 1. März 2021, und der Basispreis lag bei 47.790 Euro. Heute ist der Clubsport 45 nicht mehr bestellbar.

Privatleasingkunden haben aber Glück und können den sportlichen VW mit DSG und Zweiliter-TSI zu attraktiven Konditionen leasen – ganz ohne Lieferzeit!

Bis zu 40.000 Inklusivkilometer sind möglich



Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den Clubsport für monatlich 499 Euro brutto vier Jahre lang insgesamt 40.000 Kilometer fahren. Auch eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten (523 Euro brutto) ist möglich.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Wer den Spaß-Golf etwas häufiger bewegen möchte, der kann auch auf einen jährlichen Freikilometerbetrag von 15.000 oder 20.000 km zurückgreifen.

Drei Jahre Golf GTI Clubsport 45 fahren für 19.727 Euro

Zur monatlichen Leasingrate kommen einmalig Überführungskosten in Höhe von 899 Euro brutto hinzu. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 19.727 Euro brutto (36 mal 523 Euro plus 899 Euro).

Der Golf GTI Clubsport Edition 45 aus diesem Deal ist sehr üppig ausgestattet. Enthalten sind unter anderem folgende Highlights: Panorama-Schiebedach, Navi , Sportsitze, Head-up-Display, Harman-Kardon-Soundsystem, Rückfahrkamera, Einparkhilfe vorne, seitlich und hinten, Privacy-Verglasung, Klimaautomatik, beheizbares Multifunktionslenkrad und Sitzheizung vorne.

Die Wagenfarbe ist Weiß, das Fahrzeug ist aber auch in "Mondsteingrau" verfügbar. Das Dach ist schwarz lackiert (Teil der Sonderausstattung der Edition-45-Modelle), und der Innenraum ist ebenfalls in Schwarz gefasst.