Was sich optisch beim Golf 8 R ändert, zeigt der Teaser leider nicht.Der spannendste Teil, die Frontschürze, wird von dichtem Nebel verhüllt. Was sich im Detail ändert, werden wir entsprechend erst bei der Präsentation erfahren. Dann ist auch endlich raus, ob das Gerücht stimmt, dass es den neuen Golf R in zwei Varianten geben soll. Den Zweiliter-Motor wird es demnach angeblich mit 319 und 333 PS geben. Wann der neue Sport-Golf an den Start geht, ist ebenfalls noch unklar. AUTO BILD geht davon aus, dass die ersten Exemplare noch 2020 ausgeliefert werden könnten. Hier gibt es alle bisherigen Infos zum neuen Golf R