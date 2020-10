VW Golf, Audi A3, BMW 1er, Mercedes A-Klasse: Kompakte im Test

Souveräner Wagen, toller Antrieb. Touchscreen zu viel des Guten.Sehr lebendiges Gegenstück zum Golf. Teurer, dafür feiner.Quirlige Maschine, gute Bremsen, einfaches Bedienkonzept.Schnell, stark, sicher. Happiger Kaufpreis.Kompakt – das war irgendwie und irgendwann mal Butterbrot. Nicht zu teuer, nicht zu stark, nicht zu überdreht. Grundsolide Typen für alle und für alles halt. Heute ist zumindest beiundin Sachen Belag mehr als Butter drin. Lachs in Form von Leistung, Luxus, feiner Linie und leichter Elektrobeteiligung zum Beispiel.So lässt VW imstarken1.5 eTSI eineunter der Haube britzeln – das reicht inklusive Akku sogar fürdes Verbrenners beim Beschleunigen. Als eTSI ist der Golf zwarteuer, dafür aber mit 7-Gang-DSG, virtuellem Cockpit und automatischer Distanzregelung sehr ordentlich aus- und aufgerüstet. Klar, dass auch der neue Konzernbruderso etwas bekommt. Das heißt in Ingolstadt dannund funktioniert nachwie beim Golf – inklusive Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen. Mercedes hat in dieser Liga denam Start. Dessen Besonderheit: Er holtaus einem. Dabei müssen nicht ständig alle vier Zylinder schwitzend ackern – zwei dürfen dank schlauer Technik zwischendurch pausieren. Das hilft beim Spritsparen.

lässt ohnehin nurmitmischen. Der 118i mitsoll nach typischemdie geforderte Zurückhaltung in Sachen Verbrauch üben. Der 140 PS starke 1er fährt gegen Aufpreis mit sieben automatisch per DKG sortierten Gängen vor.

VW Golf und Audi A3 teilen sich die technische Basis – entsprechend ähneln sich die beiden in ihren Eigenschaften, und letztlich landen sie auch dicht beieinander auf den ersten Plätzen. Der BMW tritt mit kleinerem Motor an, fährt so etwas hinterher. Der Mercedes ist gut – doch so teuer, dass er hier verliert.