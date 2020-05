So ein Auto bietet aktuell ein Händler in(Hessen) zum Verkauf an. Derin Hessen ist grau und gerade ein Jahr alt. Er wurde imzum ersten Mal zugelassen und hat kaum erwähnenswerteauf der Uhr. Derhatte, war nicht als Taxi oder Mietwagen im Einsatz und wird als ebensowiebeschrieben. Dieist sehr umfangreich: Sie beginnt bei einerund beinhaltet neben vielen anderen schönen Dingen einund, ein, einmitundund zahlreiche. Der angegebene Preis vonliegt 13.310 Euro unter dem Neupreis. Dazu kommen noch einmalUnd damit der potenzielle Interessent ganz sicher gehen kann, ist im kalkulierten Preis einemit drin. Einehat der Golf laut Anzeige auch. Demnach fährt er bis zumdurchgeschützt.

In Kooperation mit

9527 Kilometer stehen laut Anzeige auf dem Tacho des in Bad Nauheim angebotenen GTI TCR.

Need for Speed (DVD)

New Bee Bluetooth Headset

Die Fahrprogramme des Golf GTI TCR bieten eine große Auswahl von hart bis (relativ) zart.

VW Golf

Golf 7

VW

Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass der siebteeinAuto ist, mit dem man auf vielen Kilometern glücklich werden kann. Speziell, wenn es sich um ein sowie den inserierten GTI TCR handelt. Es sei dennoch darauf hingewiesen, dass derbeiden Zustand derund derkritisieren kann. Darauf sollte besonders bei einem Sport-Golf geachtet werden. Aktuellemit verschiedenenhaben gezeigt, dass umfangreichesauf lange Sicht Zipperlein entwickeln kann. Und schlussendlich ist da noch das. Interessenten sollten im Hinterkopf haben, dass der Doppelkuppler einist. Im Winter braucht man mitunter viel Geduld, bis dasseineerreicht hat und das DSGschaltet. Allemuss das Öl getauscht werden. Das ist ein wichtiger. Undmag so ein DSG gar nicht. Wer sein Auto am Berg mit dem Gaspedal statt der Bremse festhält oder seine Kumpel mit einem wilden Burnout beeindrucken will, richtet das Getriebe leicht zugrunde. Wandler machen solchen Aktionen mit, DSG nicht.