Drei Kompakte im Test Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht # Getestete Produkte Preis Zum Angebot 1. Testsieger Testsieger VW Golf 1.5 eTSI UVP 33.520,00 EUR 2. Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec UVP 33.260,00 EUR 3. Audi A3 Sportback 35 TFSI UVP 33.000,00 EUR



Und um es mal vorwegzunehmen: Einen Fehler hat mit Sicherheit keiner der Käufer dieser Fahrzeuge gemacht. Denn alle haben ihre Vorzüge und ihre Schwächen. Dennoch kann es nur einen Sieger geben – und wer das ist, zeigt der Vergleich von AUTO BILD. Das ist gar nicht so einfach, denn alle drei Fahrzeuge bedienen sich aus dem gleichen Konzernbaukasten.

Was den Treibsatz betrifft, fährt man hier im Gleichklang. 1,5-Liter-Vierzylinder mit 48-Volt-Unterstützung, also Mildhybrid. Der Motor leistet hier wie da 150 PS und reicht ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern an die Vorderräder. Ein kleiner E-Motor, der seinen Strom aus der Roll- und Bremsenergie generiert, unterstützt beim Anfahren und Starten des Motors.

Im Teillastbereich legen alle drei Probanden die Zylinder zwei und drei still, um möglichst effizient über die Piste zu gleiten. Insofern verwundert es nicht, dass die drei Kandidaten beim von AUTO BILD ermittelten Verbrauch mit etwa sieben Litern eng beieinander liegen.

Identische Fahrleistungen

Auch bei den Fahrleistungen gibt es kaum Unterschiede. Der Standardsprint gelingt dem Dreigestirn in knapp 9 Sekunden, und gerannt wird einheitlich bis 224 km/h. Nur der Octavia ist laut Hersteller 5 km/h schneller.

Zoom Das Spitzentrio der meistverkauften Kompaktwagen in Deutschland im Jahr 2022: Audi A3, Skoda Octavia, VW Golf (v.l.).



Über den Antrieb ist also kein Sieger auszumachen. Einzig dass der A3 seinem Wesen entsprechend etwas sportlicher anspricht, ein bisschen mehr knurrt und der Skoda sich wie der Oberstudienrat ein wenig mehr zurückhält, um nie die Grenze des guten Tons zu überschreiten. Und der Golf? Nun, der ist absolut flexibel. Er spricht auf Wunsch eilfertig und energisch an oder hält sich entsprechend den Vorgaben des Piloten eher bedeckt.

Golf beim Fahrwerk ganz vorn

Doch so gleich sich die Motorisierungen auch präsentieren, so unterschiedlich ist das Fahrvergnügen. Der Golf ist und bleibt, vor allem was die Fahrwerksabstimmung betrifft, ein Alleskönner. Er scheint sich in allen Belangen zurückzulehnen und dem Fahrer zu sagen: Mach doch. Und der macht mit aller Macht und bringt den Wolfsburger nicht ansatzweise aus dem Konzept. Bis hin zum berechenbaren Untersteuern oder auch einem leichten Eindrehimpuls des Hecks.

Dem Wolfsburger ist es egal, er findet auch dank seines adaptiven Fahrwerks (DCC) immer wieder in die Spur, einfach fantastisch. Kleine Unebenheiten oder tiefe Bodenwellen werden einfach weggebügelt. Unaufgeregt, souverän, charmant. Ganz gleich, ob im "Comfort-" oder im "Sport"-Modus gefahren wird. Keine übermäßige Härte, kein weiches Rumgeeiere. Dank der Progressivlenkung stimmt hier ohnehin jede Bewegung.

Zoom Der VW Golf ist und bleibt ein Universalgenie: kompakt, handlich, praktisch und jeder Fahrsituation gewachsen.

Das kann natürlich auch der Audi A3, der neben den üblichen Modi ein Fahrprogramm hat, das "Auto" heißt. Hier stellt die Elektronik Fahrwerk und Lenkung ganz von selbst auf die Straßenverhältnisse und auf das Fahrverhalten des Piloten ein. Allerdings, und das ist eben Audi , immer einen Strich sportlicher als der Golf. Das mag gefallen, wirkt aber im direkten Vergleich etwas hölzerner als beim Bruder aus Wolfsburg.

Der Octavia ist, was das Fahrwerk betrifft, ganz anders drauf. Der Testwagen verzichtet auf ein adaptives Fahrwerk und gibt sich pur. Was beim Tschechen nichts anderes heißt, als komfortabel zu schwingen. Der Skoda federt über weite Wege ein und aus, was Passagiere in der zweiten Reihe auf welligen Strecken nah an die Seekrankheit bringen könnte und manchmal etwas unterdämpft wirkt.

Sparzwang beim Octavia

Die Lenkung des Octavia fühlt sich deutlich weicher an als die in Golf und A3. Nichtsdestoweniger folgt auch der Octavia willig den Befehlen, überrollt ohne zu klagen Winteraufbrüche und Kopfsteinpflaster, wobei das verbaute Hartplastik im Tschechen genau dort Geräusche macht wie eine mittelamerikanische Rumba-Rassel.

Das ist nicht schön und unterscheidet sich deutlich vom Golf, der es auf gleicher Strecke nur dezent aus der Armatur knistern lässt, und dem A3, dessen hintere Plastikteile sich bei solcher Straßenlage hörbar machen. Das ist dann übrigens auch ein Eindruck, der bei genauer Untersuchung des Ingolstädters klar wird: Ein echter Premium-Golf ist er nicht mehr. Die Türinnenverkleidungen sind aus Hartplastik, die in den Armauflagen verwendeten Intarsien wirken nicht mehr wertiger als im VW-Bruder. Auch sonst erwecken die im Audi eingesetzten Materialien nicht den Eindruck, als müsse man dafür mehr Geld bezahlen als für einen Golf.

Zoom Der Škoda Octavia hat seine Vorzüge in der Größe und in den vielen guten Ideen, die das Autofahrerleben erleichtern.

Den deutlichsten Unterschied gibt es dann im Octavia. Nichts am Innenleben ist unschön oder löst bei Berührung Unbehagen aus, aber es ist doch zu spüren, dass hier der eine oder andere Euro gespart werden musste. Am deutlichsten wird das bei den Polstern,

den Sitzbezügen und den Sitzauflagen. Die sind dann schon ein gutes Stück von dem entfernt, was A3 und Golf bieten.

Wer sich auf die Rückbank des Tschechen schwingt, sinkt tief in den Schaumstoff ein, und auch die Vordersitze, die ohnehin etwas hoch bauen, dürften gern eine Spur straffer sein.

Das können die beiden Gegenspieler deutlich besser. Der Golf mit dem ergoActive-Fahrersitz und der A3 mit seinen für passable 360 Euro zugekauften Sportsitzen. Allerdings bekommen Hinterbänkler ihre Füße kaum unter die tief liegenden Integralsitze des Audi. Das geht beim Golf gerade so und ist im Octavia problemlos möglich.

Im Fond lässt es sich vor allem im Tschechen leben und ohne Platzangst auch über lange Strecken reisen. In Golf und A3 reisen wir ebenfalls gern, nur eben nicht ganz so luftig.

Fahrzeugdaten Modell Audi A3 Sportback 35 TFSI Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec VW Golf 1.5 eTSI Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2* Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo, Mildhybrid vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1498 cm³ 110 (150)/5000 250/1500 224 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/40 R 18 Y Nexen N’Fera Sport 8 x 18" 134 g/km 5,9 l 50 l Super Serie 66 dB(A) 1500/690 kg 80 kg 380–1200 l 4343/1816–1984**/1449 mm 2636 mm 33.000 Euro 39.760 Euro Vierzylinder, Turbo, Mildhybrid vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1498 cm³ 110 (150)/5000 250/1500 229 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/45 R 18 Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 7,5 x 18" 127 g/km 5,6 l 47,8 l Super Serie 64 dB(A) 1500/680 kg 80 kg 600–1555 l 4689/1829–1994**/1455 mm 2686 mm 33.260 Euro 37.180 Euro Vierzylinder, Turbo, Mildhybrid vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1498 cm³ 110 (150)/5000 250/1500 224 km/h Siebengang-Doppelkupplung Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/40 R 18 Y Bridgestone Potenza S005 7,5 x 18" 130 g/km 5,7 l 50 l Super Serie 68 dB(A) 1500/680 kg 80 kg 381–1237 l 4284/1789–2073**/1466 mm 2619 mm 33.520 Euro 39.905 Euro



Bei allen Modellen sorgen zwei USB-C-Anschlüsse in der Mittelkonsole für die Stromversorgung der mobilen Endgeräte. Wie nicht anders zu erwarten, glänzt der fast 30 Zentimeter längere Octavia nicht nur mit mehr Platz im Innenraum, auch der Kofferraum bietet mit einem Volumen von 600 Litern klare Reisevorteile. Der Golf fasst 381 Liter, beim Audi ist es ein Liter weniger.

Was den Octavia aber neben Golf und A3 glänzen lässt, sind seine vielen kleinen Ideen, die das Leben einfacher machen. Skoda selbst nennt es "Simply clever". Dazu gehören die Regenschirme in den vorderen Türverkleidungen ebenso wie der Eiskratzer im Tankdeckel oder der Deckel des Wischwasserbehälters, der dank seiner Form ein Überlaufen beim Befüllen verhindert. Solche praktischen Gimmicks findet man weder im Golf noch im Audi.

Was das Bedienkonzept betrifft, ist der Skoda dann aber ebenso wenig clever wie der Golf. Beide kranken an den Slidern unterhalb des Monitors in der Mittelkonsole. Dieses Gewische mit den Fingerspitzen, um die Temperatur der Klimaanlage oder die Lautstärke der Musik zu verändern, ist unpräzise, klappt während der Fahrt so gut wie nie und nervt am Ende nur.

Messwerte Modell Audi A3 Sportback 35 TFSI Skoda Octavia 1.5 TSI e-Tec VW Golf 1.5 eTSI Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130/160 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,3 s 8,7 s 14,2 s 22,7 s 4,6 s 5,9 s 1379/496 kg 60/40 % 10,9/11,0 m 500 mm 35,3 m 34,2 m 57 dB(A) 64 dB(A) 67/70 dB(A) 5,5 l S/100 km 7,0 l S/100 km (+18,6 %) 9,8 l S/100 km 165 g/km 710 km 3,5 s 8,7 s 14,1 s 22,0 s 4,5 s 6,0 s 1388/532 kg 59/41 % 11,1/11,2 m 530 mm 36,4 m 35,4 m 57 dB(A) 64 dB(A) 67/71 dB(A) 5,5 l S/100 km 6,8 l S/100 km (+21,4 %) 9,2 l S/100 km 162 g/km 700 km 3,4 s 8,8 s 14,3 s 22,8 s 4,6 s 6,1 s 1379/491 kg 59/41 % 10,8/10,9 m 515 mm 35,7 m 33,8 m 58 dB(A) 64 dB(A) 67/71 dB(A) 5,5 l S/100 km 6,8 l S/100 km (+19,3 %) 9,0 l S/100 km 162 g/km 735 km



Hier hat der A3 ganz klare Vorzüge. In Ingolstadt setzt man neben dem Touchscreen weiter auf Tasten und Knöpfe für die wichtigsten Funktionen, wie zum Beispiel die Bedienung der Klimaanlage. Zudem hat es Audi verstanden, die Lüftungsdüsen so zu platzieren

dass sie auf Wunsch den Fahrer und nicht dessen Unterarme anblasen, wie es in Octavia und Golf der Fall ist.

Auch das Navigationssystem gefällt uns im Audi besser als bei den zwei Kontrahenten. Es bietet neben der normalen Streckenführung eine Satellitenansicht, und irgendwie scheint es auch flüssiger zu laufen.

Gleichstand bei den Assistenten

Bei den Assistenzsystemen stehen sich die drei in nichts nach, weil alle alles aus dem Konzernbaukasten schöpfen. Wer will, bekommt, egal für welchen Wagen, ein Head-up-Display. Das ist nicht groß, zeigt aber die wichtigen Dinge wie Verkehrszeichen, Abbiege-Punkte bei aktivem Navi und die aktuelle Geschwindigkeit. Natürlich gibt es für alle auch einen Abstandsradar mit Tempoanpassung und einen Spurhalteassistenten. Dass der manchmal nervt, dürfte jeder schon mal erlebt haben. Hier bieten alle drei praktikable Lösungen. Im Audi reicht ein Tastendruck zum Deaktivieren, VW und Skoda brauchen zwei Kontakte.

Zoom Der Audi A3 hat sich qualitativ deutlich von dem Anspruch entfernt, ein Premium-Golf zu sein. Dafür ist er jetzt auch preiswerter als der Klassen-Primus.