Warum einige Autos besonders beliebt sind, lässt sich nicht genau sagen. Ist es der Pragmatismus? Das Design? Der Preis? Vermutlich eine Mischung aus allem. Doch kann man genau feststellen, welche Autos in Deutschland besonders häufig auf der Straße vertreten sind. AUTO BILD hat die laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Zeitraum Januar bis November 2022 am häufigsten zugelassenen Fahrzeuge in einer Liste zusammengefasst (Achtung, die Zahlen sind nicht in private oder gewerbliche Zulassungen unterteilt). Bei Carwow gibt es auf alle genannten Modelle satte Rabatte!

VW Golf: der ungeschlagene König



Mit deutlichem Abstand zum Zweitplatzierten wurde der Golf von Januar bis November 2022 in Deutschland am häufigsten neu zugelassen (77.149 Mal). Bereits 2021 konnte er sich gegen alle anderen Modelle durchsetzen: 91.621 Neuzulassungen waren es (der VW T-Roc kam mit 34.197 Zulassungen weniger auf Platz zwei). Den Golf gibt es bereits in achter Generation.

Die Baureihe ist unter anderem wegen des vielfältigen Modellangebots so beliebt. Der Kompakt-VW kommt als Diesel, Benziner, Mildhybrid, als Plug-in-Hybrid – und es gab ihn auch schon in einer rein elektrischen Variante. Dazu kommen die verschiedenen Motorisierungen: In der Basis als Golf Life für 29.560 Euro mit 130 PS, als GTI ab 39.310 Euro mit 245 PS und als Golf R ab 52.895 Euro mit 320 PS.

Anlässlich des 20. Geburtstags des Golf R gibt es nun ein neues Topmodell: den Golf R "20 Years" mit 333 PS – für 59.995 Euro. Dieses Modell wird aber nur ein Jahr lang gebaut (bis Juni 2023). Doch VW hat einen gleichstarken VW Golf R Performance nachgeschoben – den gibt es ab 55.700 Euro. Bei Carwow können bis zu 7365 Euro auf den Golf gespart werden.

VW T-Roc: der Preiswerte



2021 landete der VW T-Roc knapp auf dem zweiten Platz der Modelle mit den meisten Neuzulassungen (1897 Differenz zum VW Tiguan auf Platz drei). 2022 ist es ähnlich eng: Der T-Roc hat 54.763 Neuzulassungen zu verzeichnen, der Tiguan nur 2383 weniger.

Zoom Ebenfalls ein Kompakt-SUV, aber deutlich kürzer als der Tiguan: der VW T-Roc.



Der Trend Richtung Kompakt-SUV scheint sich also zu halten. Auch wenn sie beide zur selben Klasse gehören, ist der T-Roc mit einer Länge von 4,23 Metern jedoch ganze 50 cm kürzer als der Tiguan.

Das kleine SUV kommt in fünf verschiedenen Ausstattungen. In der Basis kostet der T-Roc mindestens 24.345 Euro (ist also gut 6000 Euro günstiger als sein größerer Bruder), und das Topmodell ist auch hier die Variante mit dem R. Wer dieses Kürzel an Heck, Front und den Seiten stehen haben möchte, zahlt 49.445 Euro. Dafür gibt's dann ein kompaktes SUV mit 300 PS. Carwow bietet den T-Roc mit bis zu 5815 Euro Preisnachlass an.

VW Tiguan: begehrter Kompakt-SUV-Evergreen



Sucht man ein zuverlässiges, geräumiges SUV, dessen Abmessungen aber dennoch keine Einschränkung im Alltag darstellen, dann fällt der Blick schnell auf den VW Tiguan. Den AUTO BILD-Dauertest über 125.000 Kilometer absolvierte das SUV mit einer 1-.

Zoom Den Dauertest über 125.000 Kilometer absolvierte der VW Tiguan mit der Note 1-.



Zusammengefasst liefen die 125.000 Kilometer sehr unauffällig ab – und das ist in diesem Zusammenhang durchweg positiv. Das Durchhaltevermögen des Tiguan scheint allgemein bekannt zu sein, denn mit 52.380 Neuzulassungen von Januar bis November steht er auf Platz drei dieses Rankings.

In der Basis gibt es den Tiguan ab 30.625 Euro. Doch in gewohnter VW-Manier kann das SUV auch mehr! Als Tiguan R kostet das SUV mindestens 61.920 Euro. Dafür bekommt man 320 PS (ebenso wie beim Golf R), Allradantrieb und ein Siebengang-DSG.

Opel Corsa: der beliebteste Kleinwagen



Als meistverkaufter Kleinwagen des Jahres 2021 darf der Opel Corsa natürlich auch in der 2022er-Liste nicht fehlen. Von Januar bis November wurde der Corsa bereits 44.050 Mal in Deutschland neu zugelassen. Und diese Beliebtheit hat mehrere Gründe: Mit einem Basispreis von unter 20.000 Euro ist er erschwinglich und durch die kompakten Ausmaße gut für Fahranfänger und für die Stadt geeignet. In der "GS-Line" mit bis zu 130 PS ist er auch für ein sportlicheres Fahrgefühl zu haben.

Noch mehr Vielfalt gibt es durch die Erweiterung der Palette mit elektrischen Modellen. Den Corsa-e gibt es ab 32.895 Euro. Dann leistet der Kleinwagen 100 kW (136 PS). Das ist bisher der einzig verfügbare vollelektrische Antrieb. Opel hat aktuell etwas zu feiern: Der Corsa wird 40! Zu diesem Anlass bringen die Rüsselsheimer ein Sondermodell. Bei Carwow gibt es den Opel Corsa mit bis zu 5803 Euro Rabatt.

Fiat 500: stilvoll und pragmatisch



Der Fiat 500 ist ganz klar eine Stilikone. Sowohl die Karosserie als auch Details wie beispielsweise die Scheinwerfer lassen den 500 aus dem Jahr 1957 noch klar erkennen. Zudem ist der Italiener sehr praktisch. Beim Finden eines Parkplatzes macht ihm vielleicht nur noch ein Smart etwas vor. Für die Stadt also ein ideales Auto.

Zoom Klein, praktisch und schick: Der Fiat 500 gehört zu den beliebtesten Autos der Deutschen.



Und auch von Fahranfängern wird der Kleinstwagen gerne genutzt, denn durch die kompakten Abmessungen ist der Fiat in alle Richtungen gut einsehbar. Kein Wunder also, dass er in elf Monaten ganze 43.049 Mal neu zugelassen wurde.

Preislich bleibt der Fiat 500 in der Basis erschwinglich: Das günstigste Modell ist der Mildhybrid mit einem Preis von 16.990 Euro. Wer gerne vollelektrisch fahren möchte, zahlt mindestens 27.990 Euro. Dafür gibt's den Kleinwagen in der Version "Icon" mit 70 kW (90 PS). Bei Carwow kann jedoch auf sämtliche Modelle ein Preisnachlass erzielt werden – bis zu 4782 Euro sind drin.

VW Passat: der souveräne Begleiter



Der VW Passat ist wohl der typische Firmenwagen schlechthin. Aus dem Grund taucht er auch ziemlich weit oben in der Liste mit den meisten Neuzulassungen 2022 auf. Seit Herbst 2021 gibt es jedoch eine große Änderung: Der Passat wird nur noch als Variant (also als Kombi) produziert. Zumindest für den deutschen Markt. 36.399 Mal wurde der Passat Variant im Jahr 2022 neu zugelassen.

Der Basispreis des aktuellen Passat liegt bei 34.725 Euro. Wer es sportlicher will, muss für den Passat Business mit 200 PS und Frontantrieb mindestens 49.170 Euro investieren. Noch mehr Leistung gibt es mit der Version "Elegance" und Allradantrieb. 280 PS bringt der Kombi dann auf die Straße. Und auch an die Naturfreunde hat VW gedacht. Mit dem "Passat Alltrack" (Basispreis: 54.650 Euro) kann auch mal ein Abstecher ins Gelände gemacht werden. Als Plug-in-Hybrid gibt es den Passat nur in der Version "GTE" (aktuell nicht bestellbar). Bei Carwow können bis zu 6970 Euro gespart werden.

BMW 3er: zurückhaltend oder leistungsstark



Ob als Privatfahrzeug oder als Firmenwagen – der BMW 3er findet überall viel Anklang und ist quasi der Inbegriff eines Mittelklasse-Fahrzeugs. Das spiegelt sich auch in den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts wieder. Von Januar bis November 2022 wurde die Baureihe 33.005 Mal zugelassen. In der Basis kostet die Limousine 43.900 Euro, als Touring glatt 45.000 Euro. Beide Modelle sind als Benziner, Diesel und als Plug-in-Hybrid verfügbar.

Und wenn es etwas sportlicher sein darf, dann lohnt sich natürlich auch immer der Blick auf die Modellvarianten. Der Preis für die Power-Limousine mit Hybridantrieb (374 PS) startet bei 71.300 Euro. Der M-Touring ist 1000 Euro teurer. Doch das Ende der Fahnenstange ist erst bei den Competition-Modellen erreicht. Dann bringt die Limo satte 510 PS auf den Asphalt und reißt die 100 km/h aus dem Stand in 3,5 Sekunden ab. Der Preis? Mindestens 96.800 Euro! Doch bei carwow gibt es auf alle Modelle dicke Rabatte.



Audi A3: Kompaktwagen voller Potenzial





Beim Audi A3 reicht die Spanne vom praktischen und kompakten Alltagsauto bis zum absoluten Faszinationsmodell. Letzteres wird natürlich durch den RS 3 vertreten – entweder als Sportback oder als Limousine. Doch beginnen wir bei der Basis: Das Einstiegsmodell des A3 gibt es bereits ab 28.800 Euro. Damit liegt der Audi preislich knapp unter dem VW Golf (ab 29.560 Euro).

Anders sehen die Preise natürlich im Segment des Audi RS 3 aus. Beide Varianten sind derzeit nicht im Konfigurator vertreten, der letzte Neupreis lag jedoch bei 61.500 Euro (Sportback), bzw. 63.500 Euro (Limousine). Die Fünfzylinder werden mit einem Siebengang-S-Tronic gefahren, leisten 400 PS und ein maximales Drehmoment von 550 Nm. Hier schlummert also ordentlich Dampf unter der Haube. Bei Carwow können auf alle Modelle satte Rabatte ergattert werden.

Ford Kuga: der Komfortable



Der Ford Kuga will nicht außergewöhnlich schick, sondern vor allem praktisch sein. Damit der Pragmatismus für alle Mitfahrenden spürbar ist, kann die Rückbank um bis zu 14 Zentimeter verschoben werden – Beinfreiheit sollte also kein Probelm sein.

Zoom Kein auffälliges Design, dafür pragmatisch und zuverlässig: das Kompakt-SUV Ford Kuga.



In der Basis gibt es den Kuga in der Ausstattungslinie "Cool&Connect" ab 34.950 Euro. Und wer nun denkt, dass es im Einstiegsmodell auch nur die nötigste Ausstattung gibt, irrt: Denn bereits hier kommt der Kuga mit Navi , Klimaanlage, schlüssellosem Startsystem und einer Geschwindigkeitsregelanlage.

Das Top-Modell des Ford Kuga nennt sich Vignale und kostet mindestens 42.500 Euro. Hier gibt es zum Beispiel 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Zweizonen-Klimaautomatik, getönte Scheiben hinten und ein B&O-Soundsystem. Dabei sind alle Modellvarianten auch als Plug-in-Hybrid verfügbar! Und wer noch bis zu 6970 Euro sparen möchte, sollte mal bei Carwow vorbeischauen.

Skoda Octavia: nicht so unschuldig, wie er tut



Ist es das zeitlose Design? Die Modellvariantenvielfalt? Oder die hochwertige Ausstattung? Etwas davon oder auch die Mischung aus allen Faktoren, macht den Skoda Octavia zu einem der beliebtesten Autos in Deutschland. Als Limousine gibt es den Tschechen ab 27.990 Euro, der Combi liegt bei 28.690 Euro. Und während der Octavia in der Basisausführung noch unscheinbar wirkt und eher ein graues Mauerblümchen ist, zeigt der Skoda als RS, was wirklich in ihm steckt.

