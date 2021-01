Die Ausstattung "Pure" macht ihrem Namen alle Ehre: Die typische ovale Lichtsignatur des ID.3 fällt in der Basis weg. Die Scheinwerfer behalten zwar ihre LED-Technik, in der Spar-Ausstattung gibt's aber nur einen Balken als Tagfahrlicht. Auch beim Laden des Akkus wird's puristisch: Die schnellste Möglichkeit an einer Ladesäule sind 50 kW, entsprechend dauert eszu laden. Für die 100-kW-Option, die in den höheren Ausstattungen Serie ist, wird beim ID.3 Pure ein Aufpreis von 650 Euro fällig – dann benötigt man eine knappe halbe Stunde, um den Akku wieder bis auf 80 Prozent zu füllen. Andere Annehmlichkeiten wie den Abstandstempomat, Sitzheizung oder einen automatisch abblendenden Rückspiegel kann man für den Einstiegs-ID.3 gar nicht erst dazubuchen.