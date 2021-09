S eit Anfang 2021 ist der VW ID.4 auf dem Markt und das Interesse an dem 4,58 Meter langen Elektroauto ist groß. Genau wie der kleinere ID.3 basiert auch der ID.4 auf der Elektro-Plattform MEB und ist in Deutschland in zwei unterschiedlichen Versionen erhältlich. Das Einstiegsmodell "Pure" verfügt über eine Batterie mit 52 kWh, während der größere "Pro" einen 77 kWh großen Akku an Bord hat. Ganz neu im Programm ist zudem der neue ID.4 GTX mit 220 kW (299 PS) und Allradantrieb. Bei den Händlern steht der Plattformbruder von ab 37.415 Euro, doch im Leasing ist der ID.4 immer wieder günstig zu haben! eit Anfang 2021 ist derauf dem Markt und das Interesse an dem 4,58 Meter langenist groß. Genau wie derbasiert auch der ID.4 auf der Elektro-Plattform MEB und ist in Deutschland inerhältlich. Das Einstiegsmodellverfügt über eine Batterie mit 52 kWh, während der größereeinen 77 kWh großen Akku an Bord hat. Ganz neu im Programm ist zudem der neue ID.4 GTX mit 220 kW (299 PS) und Allradantrieb. Bei den Händlern steht der Plattformbruder von Skoda Enyaq und Audi Q4 e-tron , doch im Leasing ist der ID.4 immer wieder günstig zu haben!

VW ID.4 "Pure" für sehr günstige 128 Euro netto pro Monat leasen. Zwar ist eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro netto nötig, allerdings wird diese Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, die beim Angebot des ID.4 erfüllt wird. Wer will, kann die Laufzeit auch auf 36 (147 Euro netto) oder 48 Monate (151 Euro netto) ausweiten. Die Freikilometer sind mit 10.000 pro Jahr angegeben, lassen sich jedoch flexibel in 5000er-Schritten auf maximal 50.000 Kilometer jährlich anpassen, sodass auch Vielfahrer zufrieden sein dürften. Wer so viel pro Jahr fährt, sollte allerdings überlegen, ob ein Elektroauto tatsächlich die richtige Wahl ist. Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden aktuell den 109 kW (149 PS) starken. Zwar ist einenötig, allerdings wird diese bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) voll erstattet. Die Voraussetzung ist eine, die beim Angebot des ID.4 erfüllt wird. Wer will, kann die Laufzeit auch auf 36 (147 Euro netto) oder 48 Monate (151 Euro netto) ausweiten. Dieangegeben, lassen sich jedoch flexibel in 5000er-Schritten auf maximal 50.000 Kilometer jährlich anpassen, sodass auch Vielfahrer zufrieden sein dürften. Wer so viel pro Jahr fährt, sollte allerdings überlegen, ob ein Elektroauto tatsächlich die richtige Wahl ist.

Leasingkosten von 3785,45 Euro netto (128 Euro mal 24 plus 713,45 Euro) ergeben. Hierbei ist die Umweltprämie bereits abgezogen. In der Basisversion "Pure" hat der VW ID.4 einen 52-kWh-Akku an Bord, die Reichweite geben die Wolfsburger mit maximal 346 Kilometern an. Da es sich beim angebotenen Fahrzeug um einen Neuwagen handelt, ist die Ausstattung gegen Aufpreis frei konfigurierbar. Ab Werk an Bord sind: Einparkhilfe, Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! In jedem Fall muss der Leasingnehmer die Kosten für die Werksabholung einplanen. Die liegen bei 713,45 Euro netto, sodass sich in Summe(128 Euro mal 24 plus 713,45 Euro) ergeben. Hierbei ist die Umweltprämie bereits abgezogen. In der Basisversion "Pure" hat der VW ID.4 einen 52-kWh-Akku an Bord, diegeben die Wolfsburger mit maximalan. Da es sich beim angebotenen Fahrzeug um einen Neuwagen handelt, ist die Ausstattung gegen Aufpreis frei konfigurierbar. Ab Werk an Bord sind: Einparkhilfe, Spurhalteassistent , Verkehrszeichenerkennung, Navi "Discover Pro" inklusive Apple CarPlay und Android Auto, Keyless-Go, LED-Scheinwerfer , 18-Zoll-Felgen und mehr. Die unverbindliche Lieferzeit ist mit kurzen drei bis fünf Monaten angegeben.