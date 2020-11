W

Der inserierte VW Passat wirkt beinahe neu und scheint bisher kaum gebraucht worden zu sein. ©Heycar/Voets Autozentrum Magdeburg Süd GmbH

er vielfährt und dabeiundsein möchte, greift gerne zum. Die Generation B8 (seit 2014) ist dafür genau der richtige Begleiter (siehe Dauertest-Ergebnis im Video). Gerade bietet ein Händler in(Sachsen-Anhalt) einenstarkenB8 zum Verkauf an. Diewurde imzum ersten Mal zugelassen und ist bishergelaufen. In den Papieren tauchtauf, dazu wird der Wagen sowohl alsals auch alsbeschrieben. Als Taxi war dernicht im Einsatz,bekommt der neue EignerAuf demstehen günstige. Darin enthalten ist genauso diewie eine, die den neuen Eigner zusätzlich absichert. So kalkuliert ist der, die aktuell in derzum Verkauf angeboten werden. Außerdemim Vergleich zu einem neuen. Für den ruftnämlich mindestens 30.000 Euro auf. Bei derschlägt sich dersehr ordentlich. Diekritisieren höchstens mal den Zustand der. Das trifft aber meist auf Autos mit hoher Laufleistung zu. Ob derder Wahlgefahren wurde, sollte bei einergecheckt werden.Viele Exemplare waren alsim Einsatz. Deren eher ruppige Behandlung kann sich im Alter rächen. Ebenfalls gecheckt gehört die Funktion der elektrischen Helferlein und des DSG. Beide können sich auf lange Sicht als mögliche Fehlerquellen herausstellen.