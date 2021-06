Der T-Roc ist eins der beliebtesten Autos von VW: 2020 war er auf Platz sieben der meistzugelassenen Fahrzeuge in Deutschland. Das Golf-SUV überzeugt in unseren Tests vor allem mit den Platzverhältnissen und seinem ausgewogenen Fahrverhalten. Die Preise starten eigentlich bei fairen 22.200 Euro. Eigentlich, denn bei carwow.de gibt es zurzeit recht hohe Rabatte auf die verschiedenen Ausführungen,

Der Zweiliter-TDI leistet 150 PS und 360 Nm, er ist hier an ein Siebengang-DSG und Allradantrieb gekoppelt. Natürlich lassen sich mit diesem Set-up auch Anhänger ziehen, bis zu 1,7 Tonnen dürfen die wiegen. Die Stützlast liegt bei 80 Kilo. Serienmäßig hat der T-Roc in der "Sport"-Ausstattung beispielsweise Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, getönte Scheiben, 17-Zoll-Räder, Sportsitze und einen schwarzen Himmel, Edelstahlpedale und eine Progressivlenkung.Somit kostet der T-Roc in dieser Konfiguration dann nur noch 28.183 Euro.