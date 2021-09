2022 steht für das T-Roc Cabrio ein Facelift an, bevor es so weit ist, bringt VW aber noch ein Sondermodell Die individuelle Seriennummer jedes Fahrzeugs ist an der Einstiegsliste untergebracht. Zu erkennen ist das Sondermodell auf den ersten Blick am matten Lack in "Ravannablau".mit sportlichen Schürzen, Sportfahrwerk und Progressivlenkung. Zusätzlich sind bei der "Edition Blue" die Spiegelkappen, die Zierleisten an Grill und Flanke, die Endrohrblenden und Türgriffe sowie der Heckspoiler geschwärzt und auch im Innenraum gibt es Dekoreinlagen in Hochglanzschwarz.