Der 24. Dezember rückt immer näher und damit auch die Deadline für Weihnachtsgeschenke. Wer immer noch keine Idee hat, was er schenken soll, der bekommt nun tatkräftige Unterstützung von der AUTO BILD-Redaktion. Wir zeigen 16 Geschenkideen rund ums Auto, mit denen Sie Ihre Liebsten unter dem Weihnachtsbaum überraschen können.

Nicht nur schön anschauen, sondern auch knifflig zusammenbauen lassen sich die Holzmodelle von Ugears. Am 24. Dezember wird sich vielleicht auch das ein oder andere Exemplar unter den Weihnachtsbaum verirren. Die Bausätze sind in erster Linie für Erwachsene gedacht. Schön anzusehen sind sie aber für alle Altersklassen. Nicht nur Autos, wie einen Cobra Rennwagen oder ein US-Cabrio-Klassiker findet man, auch Motorräder und Eisenbahnlokomotiven sind verfügbar.

CT5 Time to Go

CTEK CT5 Time to go

CTEK CT5 Time to go

Wer kennt es nicht: Eine Warnleuchte im Auto springt zur ungünstigsten Zeit an und man hat keine Ahnung, wo das Problem tatsächlich liegt. Abhilfe kann hierbei ein OBD2-Diagnosetool schaffen. Klein und handlich passt es auch als Geschenk unter den Weihnachtsbaum und kann dann immer im Fahrzeug mitgeführt werden. Außerdem kann man in kürzester Zeit den Fehler herausfinden und die Dringlichkeit des Problems einschätzen. Aber welches Gerät nehmen? Im AUTO BILD-Test finden Sie die besten OBD2-Tools.

• Eiskratzer: Mit den tiefen Temperaturen kommen auch wieder vereiste Autoscheiben zurück. Für die Praktiker empfiehlt sich dabei ein Eisschaber als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Der Heyner Premium KFZ Eiskratzer besticht nicht nur mit guter Qualität, sondern auch mit toller Kratzleistung. Pluspunkt: Das Modell von Heyner verfügt zusätzlich über einen Besen, um das Fahrzeug von Schnee zu befreien.



• Ambientebeleuchtung: Wer in seinem Auto auf Weihnachtsstimmung nicht verzichten möchte, der kann eine Ambientebeleuchtung ganz einfach nachrüsten. Dazu findet man im Internet günstige Kits, die bereits für rund 20 Euro zu haben sind und sich wunderbar verschenken lassen. Die LED-Strips werden dabei ganz einfach im Auto versteckt und per Fernbedienung gesteuert. Viele Kits bieten bis zu 48 LED-Elemente, sodass für jede Jahreszeit die passende Stimmung erzeugt werden kann. Angeschlossen werden die LED-Streifen je nach Modell meist über einen USB-Stecker oder die 12-V-Steckdose.



Für Autonarren gibt es ein ganz besonderes Geschenk: den Lieblings-Rennwagen für die Füße. Heel Tread bietet Socken mit besonderen Designs an, die von automobilen Legenden inspiriert wurden. Von klassischen BMW-Designs über den VW Golf GTI bis hin zu Socken, die von Ayerton Sennas Helmdesign inspiriert wurden, gibt es alles, was das Herz eines Autofans höherschlagen lässt. Das Paar kostet zwischen 10 und 20 Euro, wer etwas mehr ausgeben möchte, kann beispielsweise auf das Le Mans 66 Pack zurückgreifen. Dieses wird um rund 40 Euro angeboten und besteht aus vier Paaren.

Echten Autoliebhabern schenkt man zu Weihnachten am besten Lesestoff zu ihrem Lieblingsthema. Um immer am neuesten Stand zu sein, empfiehlt sich daher ein AUTO BILD-Abo. Damit sind Sie jederzeit informiert, was sich in der Welt der Autos und der Mobilität aktuell so vor sich geht. Zum Angebot: AUTO BILD-Abo abschließen