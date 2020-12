Geschenkideen für Weihnachten Kärcher Elektrischer Eiskratzer Preis*: 42,61 Euro Tile Mate Bluetooth Schlüsselfinder Preis*: 39,99 Euro Goodyear Drehmomentschlüssel Preis*: 48,74 Euro Hazet Profi-Steckschlüssel-Satz 47-teilig Preis*: 179,52 Euro CTEK CT5 to Time to Go Preis*: 84,90 Euro Amazon Echo Auto Preis*: 58,48 Euro Albrecht DR56+ DAB+ und Bluetooth-Adapter Preis*: 64,47 Euro Lego Technic Lamborghini Sian Preis*: 271,90 Euro *Preise: Stand 11.12.2020 *Preise: Stand 11.12.2020 Heiligabend rückt immer näher, aber das richtige Geschenk ist noch nicht gefunden? Jetzt wird es aber höchste Zeit! Speziell für Autofans gibt es viele Möglichkeiten, schöne und gleichzeitig nützliche Dinge zu schenken. AUTO BILD zeigt 20 passende Geschenke rund ums Auto – da ist für jedes Budget etwas dabei!

Günstige Weihnachtsgeschenke bis 25 Euro

• Gute Auto-Pflegeprodukte: Felgenreiniger, Autopolitur oder Polsterreiniger gehören in jedes gute Reinigungsequipment. Selbst sehr gute Markenprodukte kosten unter 20 Euro. Wer ein bisschen mehr schenken möchte, der kann gleich ein ganzes Pflege-Set erwerben. Felgenreiniger, Autopolitur oder Polsterreiniger gehören in jedes gute Reinigungsequipment. Selbst sehr gute Markenprodukte kosten unter 20 Euro. Wer ein bisschen mehr schenken möchte, der kann gleich ein ganzes Pflege-Set erwerben. Welche Pflegeprodukte gut und empfehlenswert sind, lesen Sie hier!

• Auto-Kalender: Der Kalender ist im Prinzip der Joker unter den Weihnachtsgeschenken – er geht immer, und mit der passenden Marke macht man Autofans auch noch eine große Freude. Der Kalender ist im Prinzip der Joker unter den Weihnachtsgeschenken – er geht immer, und mit der passenden Marke macht man Autofans auch noch eine große Freude. Zum Angebot: Auto-Kalender auf Amazon

• Hörbücher/Audible-Abo: Hörbücher sind das perfekte Geschenk für alle, die viel mit dem Auto unterwegs sind. Mit ihnen werden langweilige Fahrten spannend und unterhaltsam. Anstelle des klassischen Hörbuchs kann sich auch ein Abo lohnen, zum Beispiel bei Audible. Dann kann sich der Beschenkte das Hörbuch selbst aussuchen und streamen. Hörbücher sind das perfekte Geschenk für alle, die viel mit dem Auto unterwegs sind. Mit ihnen werden langweilige Fahrten spannend und unterhaltsam. Anstelle des klassischen Hörbuchs kann sich auch ein Abo lohnen, zum Beispiel bei Audible. Dann kann sich der Beschenkte das Hörbuch selbst aussuchen und streamen. Zum Angebot: Audible-Abo bei Amazon abschließen

• Traumauto aus Schokolade: Es muss ja nicht immer der Schoko-Weihnachtsmann sein, wie wäre es stattdessen mit dem Traumwagen aus Schokolade? Den gibt's nicht nur in der Confiserie, sondern er auch online bestellt werden. Mit etwa 15 Euro ist er auch deutlich günstiger als das Original. Es muss ja nicht immer der Schoko-Weihnachtsmann sein, wie wäre es stattdessen mit dem Traumwagen aus Schokolade? Den gibt's nicht nur in der Confiserie, sondern er auch online bestellt werden. Mit etwa 15 Euro ist er auch deutlich günstiger als das Original. Zum Angebot: Schoko-Autos bei Amazon

• Christbaumkugeln: Ein bisschen Kitsch gehört an Weihnachten einfach dazu. Warum also nicht den Weihnachtsbaum mit dem liebsten Automodell schmücken? Bei Amazon finden sich schon für wenige Euro tolle Modelle, zum Beispiel der VW T1. Ein bisschen Kitsch gehört an Weihnachten einfach dazu. Warum also nicht den Weihnachtsbaum mit dem liebsten Automodell schmücken? Bei Amazon finden sich schon für wenige Euro tolle Modelle, zum Beispiel der VW T1. Zum Angebot: VW T1 Christbaumkugel bei Amazon

Tolle Geschenke bis 50 Euro

• Elektrischer Eiskratzer: Zugegeben, fast 45 Euro für einen Eiskratzer sind eine Menge Geld. Aber jeder, der morgens mit einem normalen Plastikkratzer zu Werke gehen muss, wird dieses Geschenk absolut zu schätzen wissen. Zugegeben, fast 45 Euro für einen Eiskratzer sind eine Menge Geld. Aber jeder, der morgens mit einem normalen Plastikkratzer zu Werke gehen muss, wird dieses Geschenk absolut zu schätzen wissen. Zum Angebot: Kärcher EDI 4 elektrischer Eiskratzer bei Amazon

• AUTO BILD-Abo: Echte Auto-Freaks lockt man mit aktuellen Infos zu ihrem Lieblingsthema aus der Reserve. Zum Beispiel mit einem AUTO BILD-Abo. Damit sind Sie immer darüber informiert, was in der automobilen Welt vor sich geht. Echte Auto-Freaks lockt man mit aktuellen Infos zu ihrem Lieblingsthema aus der Reserve. Zum Beispiel mit einem AUTO BILD-Abo. Damit sind Sie immer darüber informiert, was in der automobilen Welt vor sich geht. Zum Angebot: AUTO BILD-Abo abschließen

• Keyfinder: Ständig werden die Autoschlüssel gesucht? Das muss nicht mehr sein. Mit einem Keyfinder finden Sie ihren Schlüssel auf Knopfdruck wieder. Und zwar nicht nur den Autoschlüssel, sondern auch den Hausschlüssel, Büroschlüssel etc. Ständig werden die Autoschlüssel gesucht? Das muss nicht mehr sein. Mit einem Keyfinder finden Sie ihren Schlüssel auf Knopfdruck wieder. Und zwar nicht nur den Autoschlüssel, sondern auch den Hausschlüssel, Büroschlüssel etc. Zum Angebot: Keyfinder bei Amazon

Geschenke für Hobbyschrauber

• Multitool: Für die kleinen Herausforderungen im Alltag haben Hobbyschrauber stets das passende Werkzeug am Mann. Perfekt dafür ist ein kleines Multitool, zum Beispiel von Leatherman. Hochwertige Modelle gibt es etwa ab 90 Euro. Für die kleinen Herausforderungen im Alltag haben Hobbyschrauber stets das passende Werkzeug am Mann. Perfekt dafür ist ein kleines Multitool, zum Beispiel von Leatherman. Hochwertige Modelle gibt es etwa ab 90 Euro. Zum Angebot: Multitools bei Amazon

• Drehmomentschlüssel: Beim Reifenwechsel in Eigenregie darf ein guter Drehmomentschlüssel auf keinen Fall fehlen. Den Preis-Leistungs-Sieger von Goodyear aus dem Beim Reifenwechsel in Eigenregie darf ein guter Drehmomentschlüssel auf keinen Fall fehlen. Den Preis-Leistungs-Sieger von Goodyear aus dem AUTO BILD-Drehmomentschlüssel-Test gibt es schon für rund 50 Euro. Zum Angebot: Goodyear Drehmomentschlüssel bei Amazon

• Werkzeugkoffer: Ein gut ausgestatteter Werkzeugkoffer ist die Basis einer jeden Hobbywerkstatt und deswegen das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, deren Werkstatt noch aufgebessert werden muss. Für ein wirklich gutes Exemplar sollte man allerdings über 100 Euro einplanen. Ein gut ausgestatteter Werkzeugkoffer ist die Basis einer jeden Hobbywerkstatt und deswegen das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, deren Werkstatt noch aufgebessert werden muss. Für ein wirklich gutes Exemplar sollte man allerdings über 100 Euro einplanen. Im AUTO BILD-Werkzeugkoffer-Test lesen Sie, welche Modelle gut sind und sich lohnen.

• Werkstattlampe: Gerade bei Arbeiten unter der Haube oder unter dem Auto ist viel Licht nötig, um alles zu erkennen. Hier ist eine gute Werkstattlampe Pflicht. Am besten eine bewegliche, die sich nach Bedarf klappen, aufstellen oder einhängen lässt – zum Beispiel die Arbeitsleuchte von Ryobi für knapp 70 Euro. Gerade bei Arbeiten unter der Haube oder unter dem Auto ist viel Licht nötig, um alles zu erkennen. Hier ist eine gute Werkstattlampe Pflicht. Am besten eine bewegliche, die sich nach Bedarf klappen, aufstellen oder einhängen lässt – zum Beispiel die Arbeitsleuchte von Ryobi für knapp 70 Euro. Zum Angebot: Ryobi Arbeitsleuchte bei Amazon

• Autobatterie-Ladegerät: Ein Autobatterie-Ladegerät sollte eigentlich jeder Autofahrer zu Hause haben. Gerade im Winter kann es der Retter sein, der einem schwächelnden Akku auf die Sprünge hilft. Im Ein Autobatterie-Ladegerät sollte eigentlich jeder Autofahrer zu Hause haben. Gerade im Winter kann es der Retter sein, der einem schwächelnden Akku auf die Sprünge hilft. Im AUTO BILD-Test von Autobatterie-Ladegeräten konnte sich das CTEK CT5 Time to go an die Spitze setzen, aktuell kostet es rund 85 Euro. Es lädt zuverlässig und bietet hilfreiche Zusatzfunktionen. Zum Angebot: CTEK CT5 Time to go bei Amazon

• Startbooster: Im Winter macht die Autobatterie bekanntermaßen gerne schlapp. Dann ist es sinnvoll, einen Startbooster zur Hand zu haben, der ihr schnell wieder auf die Sprünge hilft. Praktisch: Wenn der Startbooster nicht für die Starthilfe benötigt wird, ist er eine prima Powerbank fürs Handy. Für ein zuverlässiges Exemplar muss man allerdings über 100 Euro ausgeben. Im Winter macht die Autobatterie bekanntermaßen gerne schlapp. Dann ist es sinnvoll, einen Startbooster zur Hand zu haben, der ihr schnell wieder auf die Sprünge hilft. Praktisch: Wenn der Startbooster nicht für die Starthilfe benötigt wird, ist er eine prima Powerbank fürs Handy. Für ein zuverlässiges Exemplar muss man allerdings über 100 Euro ausgeben. Zum Angebot: Startbooster bei Amazon

• OBD2-Stecker: Wer wissen will, was in seinem Auto vorgeht, der benötigt ein OBD2-Diagnosegerät. Besonders beliebt sind Stecker in Verbindung mit einer Smartphone-App. Das ist nicht nur nützlich, um Fehler auszulesen, sondern für Autobegeisterte auch wahnsinnig interessant. Denn auf diese Weise lassen sich viele Fahrzeugdaten einsehen. Die Stecker gibt es schon sehr günstig ab 15 Euro. Wer wissen will, was in seinem Auto vorgeht, der benötigt ein OBD2-Diagnosegerät. Besonders beliebt sind Stecker in Verbindung mit einer Smartphone-App. Das ist nicht nur nützlich, um Fehler auszulesen, sondern für Autobegeisterte auch wahnsinnig interessant. Denn auf diese Weise lassen sich viele Fahrzeugdaten einsehen. Die Stecker gibt es schon sehr günstig ab 15 Euro. Zum Angebot: OBD2-Stecker bei Amazon

Geschenke für technikbegeisterte Autofahrer

• Dashcam: Vor allem Vielfahrer werden sich darüber freuen, denn Vor allem Vielfahrer werden sich darüber freuen, denn Dashcams sichern im Ernstfall wichtige Beweismittel. Außerdem sind sie eine nette Spielerei und werden jeden technikbegeisterten Autofan aus der Reserve locken. Klar, gute Premium-Modelle kosten schnell über 200 Euro, aber es geht auch günstiger, sogar schon für weniger 60 Euro. Welche Modelle in dem Preissegment wirklich gut sind, hat AUTO BILD in einem Test herausgefunden

• Echo Auto: Wer sich im Auto eine smarte Sprachsteuerung wünscht, der freut sich auf jeden Fall über den Echo Auto von Amazon. Damit zieht nämlich Sprachassistentin Alexa ins Cockpit ein und übernimmt wichtige Funktionen, ohne dass der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen muss. Regulär kostet die Sprachsteuerung fürs Auto etwa 60 Euro. Wer sich im Auto eine smarte Sprachsteuerung wünscht, der freut sich auf jeden Fall über den Echo Auto von Amazon. Damit zieht nämlich Sprachassistentin Alexa ins Cockpit ein und übernimmt wichtige Funktionen, ohne dass der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen muss. Regulär kostet die Sprachsteuerung fürs Auto etwa 60 Euro. Zum Angebot: Amazon Echo Auto bei Amazon

• DAB+-Adapter: Das Digitalradio DAB+ wird früher oder später den UKW-Standard ablösen. Wer up to date sein will, der setzt schon heute auf die neue Form des Radiohörens. Mit einem DAB+-Adapter lässt es sich kinderleicht nachrüsten. Dazu gibt es praktische Zusatzfunktionen, die ältere Autos aufwerten. Im letzten Das Digitalradio DAB+ wird früher oder später den UKW-Standard ablösen. Wer up to date sein will, der setzt schon heute auf die neue Form des Radiohörens. Mit einem DAB+-Adapter lässt es sich kinderleicht nachrüsten. Dazu gibt es praktische Zusatzfunktionen, die ältere Autos aufwerten. Im letzten Test von DAB+-Adaptern konnte sich der Albrecht DR56+ für rund 65 Euro den Testsieg holen. Zum Angebot: Albrecht DR56+ bei Amazon

• Head-up-Display: Mit einem Head-up-Display (HUD) zum Nachrüsten zieht auch in den alten Golf 4 ein bisschen Oberklasse-Flair ein. Gerade für alle, die immer gerne up to date sind und sich an technischen Gadgets begeistern, ist das Nachrüst-HUD ein passendes Geschenk. Ein solches Nachrüst-Kit gibt es schon ab 40 Euro. Mit einem(HUD) zum Nachrüsten zieht auch in den altenein bisschen Oberklasse-Flair ein. Gerade für alle, die immer gerne up to date sind und sich an technischen Gadgets begeistern, ist das Nachrüst-HUD ein passendes Geschenk. Ein solches Nachrüst-Kit gibt es schon ab 40 Euro. Zum Angebot: Head-up-Displays zum Nachrüsten bei Amazon