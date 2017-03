Abgastests im Winter: Hohe NOx-Werte bei Euro-6-Dieseln — 31.03.2017 Umwelthilfe moniert Euro-6-Diesel Bei einem Abgastest im Realbetrieb stellte die Umwelthilfe bei mehreren modernen Dieseln teils dramatische Überschreitungen der zulässigen Euro-6-Norm fest. Die Hersteller weisen jede Schuld von sich.

Getestet wurde auf einer 32 Kilometer langen Strecke in und um Berlin, im Stadtverkehr, auf der Landstraße und auf der Autobahn.

Hersteller weisen die Vorwürfe zurück

Mazda kritisiert das DUH-Testprofil



Opel verweist auf aktuellen Zafira



BMW: "Erfüllen alle gesetzlichen Vorgaben"



Autoren: Christian Jeß , Maike Schade

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen Politik und Hersteller von Diesel-Pkw. Bei einem Abgastest im Realbetrieb von 16 Fahrzeugen im vergangenen Winterhalbjahr (September 2016 bis März 2017) stellte die DUH laut eigener Mitteilung teils dramatische Überschreitungen der zulässigen Euro-6-Norm von 80 mg/km Stickoxid (NOx) fest. Negativer Spitzenreiter: der Fiat 500x 2.0 Cross 4x4 mit 1380 mg/km NOx, das 17,2-fache des Erlaubten. Auch der Renault Captur 1.5 dCi 110 (1316 mg/km), der Volvo S90 D4 (1076 mg/km) sowie die Mercedes B-Klasse 180d (1039 mg/km) lagen im Test weit über dem erlaubten Grenzwert. Insgesamt, so die Prüfer, seien diese Fahrzeuge im Winter sogar schmutziger gewesen als die Norm für Euro-4-Diesel, die bei 250mg NOx pro Kilometer liegt.Insgesamt lagen von den 16 getesteten Fahrzeugen 14 über der Euro-6-Norm. Lediglich die Mercedes E-Klasse 200d der neuen Motorgeneration (654) mit 43 mg NOx/km und der Audi A5 2.0 TDI mit 40 mg NOx/km bewiesen laut DUH, dass eine wirksame Abgasreinigung auch bei winterlichen Temperaturen technisch machbar ist. Anders als die derzeit gültigen Labor-Abgastests nach NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) wurden die Messungen des Emissions-Kontroll-Instituts (EKI) im normalen Straßenverkehr durchgeführt – und zwar bei Temperaturen von -5 bis +16 Grad. Die Teststrecke umfasste rund 32 Kilometer in Berlin mit Stadtverkehr, auf der Landstraße und der Autobahn . Die Höchstgeschwindigkeit auf der Landstraße betrug laut DUH 80 km/h, auf der Autobahn 120 km/h. Jedes Fahrzeug (15 mit Euro 6, eines mit Euro 5) durchlief in der Regel zehn Tests, gemessen wurde mit mobilen Messgeräten (Portable Emission Measurement System/PEMS).Die betroffenen Autohersteller verwahrten sich auf Anfrage von AUTO BILD gegen jeglichen Manipulationsverdacht und wiesen die Vorwürfe zurück. Sie verwiesen auf bestehende Gesetze und Homologations-Regelungen sowie die problematische Vergleichbarkeit von Tests im Labor und auf der Straße. Eine Sprecherin des-Konzerns sagte gegenüber AUTO BILD in Bezug auf den getesteten: "Nach unserem Kenntnisstand bestimmt die DUH die Parameter für die Tests willkürlich und nicht gemäß den gesetzlichen Vorgaben: Die Testergebnisse der DUH wurden in einem Verfahren ermittelt, das weder dem derzeit gültigen NEFZ (kalt) noch dem RDE-Prüfzyklus entspricht, der ab dem 1. September 2017 Anwendung finden wird." Daraus folgerte sie, die Testergebnisse seien ohne belastbare Bedeutung. Der italienisch-amerikanische Hersteller zeigte sich überzeugt, dass der Fiat 500X die einschlägigen Emissionsanforderungen erfüllt, das habe das italienischen Verkehrsministerium überprüft und bestätigt. Das schließe auch die Tatsache ein, dass der Fiat 500X keine illegalen Abschalteinrichtungen hat.Vonwar zu hören: "Im Vergleich zu den zertifizierten Normwerten kann es im realen Fahrbetrieb zu Abweichungen kommen. Diese resultieren in erster Linie aus veränderten Rahmenbedingungen". Weiter sagte der Sprecher, man unterstütze seit Jahren die Einführung des WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) sowie des RDE-Messverfahrens (Real Driving Emissions).teilte mit: "Fakt ist, dass alle unsere Fahrzeuge und Motoren – einschließlich Dieselmotoren – alle zur Zeit vorgeschriebenen Abgasrichtlinien erfüllen." Ähnlich äußerte sich ein-Sprecher, der dazu darauf verwies, dass der getestete Fahrzeugtyp Mazda CX-5 schon 2012, also lange vor Inkrafttreten der Euro-6-Norm, diese Norm einhielt: "Mazda ist Euro-6-Pionier". Der japanische Hersteller setze schon länger auf möglichst geringe Real-Emissionen. Er kritisierte das Testprofil der DUH: "Es wäre besser, wenn sich der Test am zukünftigen RDE-Fahrprofil orientieren würde“. Das die Testergebnisse auf der Straße höher ausfielen als auf dem Prüfstand, hielt der Mazda-Sprecher für erwartbar.Ein-Sprecher bezog Stellung: "Wir kennen den Testaufbau des DUH-Tests nicht und können diesen deshalb auch nicht bewerten und kommentieren." Opel verwies darauf, dass es sich bei dem getesteten Fahrzeug nicht um ein Modell aus aktueller Produktion handele. Der aktuelle Opel Zafira habe bei einem DUH-Test hervorragende Abgaswerte erzielt. Undantwortete: "Unsere Fahrzeuge verfügen über keinerlei zusätzliche Vorrichtung, um Vorschriften zu umgehen."teilte auf Anfrage mit: "Alle in Europa verkauften, neuen Volvo-Modelle sind gemäß der aktuell gültigen Vorgaben des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), Abgasstufe Euro 6, zertifiziert und entsprechend mit diesen Vorgaben konform. Zu anderen spezifischen Tests können wir keine Aussagen machen, da uns keine Einzelheiten zur Durchführung bekannt sind."So lautete auch der Tenor eines-Sprechers: "Alle Fahrzeuge der BMW Group halten in jedem Land jeweils die für sie gültigen gesetzlichen Vorgaben ein und erfüllen alle lokalen Testvorgaben." Er verwies darauf, dass alle Untersuchungen durch nationale Behörden den bisher getesteten BMW die Gesetzeskonformität bestätigten. Die Abgaswerte, die die DUH gemessen habe, könne BMW nicht bewerten, weil keine Dokumentation des Messaufbaus und zur Prüfprozedur vorlägen. Der BMW-Sprecher erläuterte die Prüfprozedur für die derzeit gültigen Grenzwerte, die auf einem Rollenprüfstand definiert würden: "Je nach Fahrverhalten, Wetter und sonstigen Umweltbedingungen können sie in der Praxis auch nach oben abweichen."Die Analyse der Umwelthilfe deckt sich zum Teil mit Ergebnissen des jüngsten ADAC-EcoTests , wonach weiterhin viele Diesel und Benziner zu schmutzig sind. DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch erneuerte mit Verweis auf die Testresultate am 30. März 2017 die Forderung nach Fahrverboten auch für neue, nur scheinbar saubere Diesel.Hauptstreitpunkt in der Diskussion um überhöhte Abgaswerte ist das sogenannte Thermofenster, das in bestimmten Temperaturbereichen die Abgasnachbereitung herunterregelt. Nach Argumentation der Hersteller geschieht das, um Bauteile im Motor zu schützen. Allerdings verlangt die EU-Zulassungsvorschrift 692/2008 unmissverständlich, dass die volle Funktionstüchtigkeit der Abgasminderung auch bei Außentemperaturen von bis zu -15 Grad Celsius erhalten sein müsse.