ADAC EcoTest 2017: Diesel im NOx-Ranking — 22.08.2017 Renault toppt Liste der schmutzigen Diesel Laut ADAC-"EcoTest" stammen die schmutzigsten Diesel von Importeuren. Hier kommen die saubersten und schmutzigsten Modelle und Marken im NOx-Ranking!

Zeigt im "EcoTest" die geringste NOx-Emission: Mercedes E 220d 9G-Tronic.

Die deutschen Marken sind am saubersten



Beim Marken-NOx-Ranking des ADAC kommen die auslndischen Autobauer nicht gut weg.

"EcoTest"-Ergebnisse mit Verbrauch und Partikel-Emission



ADAC EcoTest 2017: So wird gemessen Die Messungen auf dem Abgasprüfstand werden durch reale Straßenmessungen (RDE, Real Driving Emissions) ergänzt. Auf dem Prüfstand werden realitätsnähere Testzyklen gefahren, der veraltete "Neue Europäische Fahrzyklus" (NEFZ) wird durch den künftigen Weltzyklus WLTC (in der Version 5.3) ersetzt. Zusätzlich wurden die Schadstoffgrenzwerte verschärft, für eine sehr gute Bewertung muss ein Auto nicht nur die Grenzwerte erfüllen, sondern spürbar unterschreiten. Die klassenabhängige CO2-Bewertung wurde abgeschafft, um alle Fahrzeuge im Test uneingeschränkt vergleichbar zu machen. Zusätzlich werden nun auch die durchschnittlichen Schadstoffemissionswerte angegeben. Quelle: ADAC Im Mrz 2017 hatte der ADAC die Ergebnisse des "EcoTest" verffentlicht, bei dem nicht nur der NOx-Aussto, sondern auch Verbrauch und Partikel-Emission eine Rolle spielten. Bei dieser Auswertung unter Benzinern ging der Smart fortwo mit einem hohen Testwert als Spitzenreiter beim Partikelaussto hervor. Schlusslicht im ADAC-Gesamtranking war der Pick-up Nissan NP300 Navara.

Keine Empfehlung fr Plug-in-Hybride



Sauber, Ignis! Der kleine Suzuki ist auf Platz 8 des Gesamtrankings der bislang sauberste Benziner.

Wegen Heckmotor-Konstruktion: Smart verpestet Luft



Die Ursache fr den enorm hohen Partikelaussto des Benziner-Smarts sieht der ADAC in der Heckmotor-Bauweise.

Autor: Maike Schade

Die schmutzigsten Euro-6-Diesel kommen aus Frankreich. Das ist das Ergebnis der aktuellen Testreihe zu Stickoxid-Emissionen des ADAC , der die jngsten Messergebnisse aus seinem "EcoTest" bekannt gegeben hat. Demnach wurden sieben der zehn grten NOx-Snder unter den bislang getesteten Autos von Renault oder der Renault-Tochter Dacia gebaut. Ganz oben steht ein Renault Trafic Grand Combi, der in der ADAC-Messung 1024 Milligramm Stickoxid pro Kilometer herausblst gesetzlich erlaubt sind (auf dem Prfstand) 80 Milligramm. Dahinter folgen Renault Talisman (932 mg/km), Dacia Duster (921 mg/km) und Renault Grand Scenic (896 mg/km). Sortiert nach Herstellern landen Renault/Dacia bei 14 vom ADAC getesteten Modellen mit einem durchschnittlichen NOx-Aussto von 684 Milligramm pro Kilometer mit Abstand auf dem Platz der schmutzigsten Flotte. Zum Vergleich: Die 36 getesteten Modelle von BMW/Mini stieen im Schnitt 141 Milligramm pro Kilometer aus. Oder, wie der ADAC schreibt: "Ein Renault Grand Scnic 160 dCi etwa stt innerorts genauso viel Stickoxide aus wie rund 230 Fahrzeuge des Typs BMW 520d, nmlich 1674 Milligramm pro Kilometer."Nun zeigt der Marken-Vergleich eine statistische Unschrfe: Die Anzahl der getesteten Modelle ist unterschiedlich, und die Autos in Bezug auf Motorisierung und Gewicht nicht unbedingt vergleichbar. Eine Tendenz lsst sich dennoch herauslesen, und da kommen auslndische Hersteller nicht gut weg. Hinter Renault/Dacia folgen im ADAC-NOx-Ranking Fiat/Alfa Romeo/Jeep (vier getestete Modelle, 561 mg/km im Schnitt), Ford (zehn getestete Modelle, 488 mg/km) und Hyundai/Kia (13 getestete Modelle, 421 mg/km). Die drei deutschen Autobauer BMW/Mini, der Volkswagen Konzern und Mercedes dagegen schnitten im NOx-Vergleich mit Durchschnittswerten unter 150 mg/km "am besten" ab, gefolgt von Opel (elf getestete Fahrzeuge, 236 mg/km), liegen aber dennoch weit ber den gesetzlich erlaubten 80 Milligramm. Das sauberste Auto bislang kommt aus Schwaben: Der Mercedes E 220d pustete dank AdBlue-Technik nur 24 mg/km Stickoxid in die Luft. Toyota findet sich nicht im Test, weil die Anzahl der Dieselautos aus dem Konzern in Deutschland vergleichsweise gering ist. Aus diesem Grund fehlen auch Fahrzeuge von Nissan und Subaru.Die vorderen Pltze beim ADAC EcoTest vom Mrz 2017 belegten Elektro- und Hybridfahrzeuge ( BMW i3 Toyota Prius 1.8 Hybrid Executive, Nissan Leaf Acenta). Auch das Brennstoffzellenauto Toyota Mirai erhielt die Hchstnote. Fnf Benziner erreichten im Gesamtranking vier Sterne und sind damit laut ADAC in Sachen Umweltvertrglichkeit ebenfalls empfehlenswert: Suzuki Ingnis 1.2, Mitsubishi Space Star 1.2, Citroen C3 Pure Tech 100, VW Up 1.0 TSI und das Mercedes C 200 Cabriolet. Von den drei untersuchten Plug-in-Hybriden erhielt dagegen kein Fahrzeug eine Empfehlung.berraschend dagegen fiel das Messergebnis beim Smart fortwo aus: Der kleine Stadtflitzer, baugleich mit dem Renault Twingo, blies nach ADAC-Messung pro Kilometer an die 8x10(acht Billionen) Partikel in die Luft. Ursache fr diesen schlechten Wert ist laut ADAC die Bauweise mit Heckmotor: "Infolge der erhhten thermischen Belastung aufgrund schlechterer Khlung steigt der Aussto an Feinstaub beim Smart extrem an und liegt mehr als doppelt so hoch als bei den bisher schlechtesten Benzin-Direkteinspritzern", hie es in der Erluterung.Auch einige der seit September 2015 berprften Benziner lagen laut ADAC-Testergebnis mit ihrem Partikelaussto zum Teil deutlich ber dem Grenzwert, der von September 2017 an gilt. Davon sind nicht nur stark motorisierte Benziner wie beispielsweise der Ford Focus RS betroffen, sondern auch Volumenmodelle wie der VW Tiguan 1.4 TSI oder der Opel Corsa 1.0 Turbo ecoFlex Edition. Bei letzterem wurden zudem erstmals erhhte Stickoxid-Emissionen festgestellt, was bisher bei Benzinern kein Thema war.Im Gesamtranking der saubersten Autos landet nur ein einziger der 38 getesteten Diesel unter den Top Ten: der Mercedes E220 d 9G-Tronic (Platz 9), der BMW 118d Urban Line Steptronic landete auf Platz 11. Sauberster Benziner war der Suzuki Ignis 1.2 SHVS auf Platz 8. Das laut ADAC sauberste Auto war der BMW-Stromer i3, der sowohl beim Schadstoffaussto als auch bei der CO2-Emission die volle Punktzahl erhielt. Das ist auch fr ein reines Elektroauto keine Selbstverstndlichkeit, wie das Abschneiden des ebenfalls geprften Tesla zeigt: Der Tesla Model S P90D landete auf Platz sechs, mit Abzgen in der CO2-Wertung also wegen seines vergleichsweise hheren Energiebedarfs.