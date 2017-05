Drohende Fahrverbote: Euro-5-Diesel auf Euro 6 umrüsten — 10.05.2017 Mit Umrüsten Diesel-Fahrverbot umgehen In einigen Städten drohen Fahrverbote für Diesel. Fahrer von Euro-5-Dieseln könnten sie umgehen, indem sie ihr Auto umrüsten, mit SCR-Anlage oder Software. So funktioniert's.

Nachrüstlösung 1: mit SCR-Anlage



Beim auf Euro 6 nachgerüsteteten Passat wird der AdBlue-Tank in den Motorraum integriert.

Staatliche Förderung ist fraglich



Der Ammoniak-Generator sitzt neben dem Abgasstrang.

Nachrüstösung 2: Mit neuer Software



Stuttgart, Neckartor: Die Straße gilt als schmutzigste Deutschlands. Hauptursache: Diesel-Pkw

Konzept nicht unumstritten



Autor: Frank Rosin Fazit Zurzeit kämpft die Autolobby hinter den Kulissen um den Diesel und deshalb gegen Fahrverbote. Eine Software-Lösung wäre billig, aber letztlich genauso halbherzig wie die Nachrüstung der VW-Betrugsdiesel. Auch sehe ich zu viele Möglichkeiten für Mauscheleien. Und in einigen Jahren wundern wir uns dann wieder, dass die Luft nicht besser geworden ist.

Autoren: Benjamin Gehrs, Frank Rosin

ieselautos, die die Euro-6-Abgasnorm reißen, drohen in Zukunft Fahrverbote, die blaue Plakette könnte kommen . Das verunsichert viele Dieselfahrer. Die Lösung könnte eine Nachrüstung nicht allzu alter Diesel sein. Immerhin hatte Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor Kurzem angedeutet, dass Stuttgart womöglich mit einer Nachrüstung von Diesel-Pkw noch um die Fahrverbote herumkommen könne. Für Besitzer von Euro-5-Dieseln zeichnen sich nun mehrere Lösungen ab. Mit überschaubarem Aufwand lässt sich der Stickoxidausstoß (NOx) ihrer Autos auf Werte senken, die sogar die ab 2020 gültige Euro-6d-Norm unterbieten. Zwei Möglichkeiten sind im Gespräch: Einmal über die Hardware via Nachrüstung einer SCR-Anlage, und einmal über ein Update der Software.Katalysator-Hersteller Twintec hat ein Nachrüstkonzept auf Pkw übertragen, das bereits erfolgreich an Stadtbussen getestet wurde. Als Prototyp diente Twintec ein VW Passat TDI von 2014 ( Euro 5 ), der mit der Betrugssoftware aus dem VW-Abgasskandal ausgerüstet ist. Sein NOx-Ausstoß sank durch den Umbau von rund 1000 mg pro Kilometer (EU-5-Grenzwert: 180 mg) auf unter 80 mg - im Realbetrieb. Neue Euro-6-Diesel stoßen auf der Straße meist ein Vielfaches aus. Herzstück des Umbausatzes ist eine AdBlue-Anlage, die technisch weiterentwickelt wurde. Twintec spritzt das Additiv nicht ins Auspuffrohr ein, sondern erzeugt daraus vorher in einem kleinen elektrischen Generator Ammoniak. Die Bildung von Ammoniak geschieht in einer herkömmlichen SCR-Anlage erst im Auspuffrohr. Für den chemischen Prozess sind Temperaturen von 200 Grad erforderlich, ein Problem etwa im Kurzstreckenbetrieb oder bei motorferner Anordnung des SCR-Kats.Twintec hatte seine Technik in der Vergangenheit mehreren Autoherstellern für den Serieneinsatz angeboten. Die aber sollen kein Interesse an dem System gezeigt haben. Die Kosten für eine Umrüstung sollen bei rund 1500 Euro liegen – eine Investition, die sich angesichts des drohenden Wertverlusts durch ab 2018 geltende Fahrverbote insbesondere bei relativ neuen Euro-5-Dieseln lohnen dürfte. Obwohl nun schnelles Handeln nötig wäre, halten sich Vertreter von Politik und Umweltschutz zurück, was eine mögliche Förderung der Umrüstung angeht. Von Seiten der Autohersteller gibt es unterschiedliche Äußerungen. Daimler erklärte, Umrüstungen seien "nicht sinnvoll", von Porsche hieß es, sie seien "nicht praktikabel". Immerhin VW erwägt Nachrüstlösungen für Euro-5-Diesel. Zuletzt sagte VW-Chef Matthias Müller in Wolfsburg, der Hersteller stehe im Gespräch mit Wettbewerbern, um ältere Euro-5-Wagen so umzurüsten, damit diese mit einer blauen Plakette ausgestattet werden könnten. Eine solche Plakette könnten Diesel bekommen, die der Euro-6-Norm entsprechen.Eine weitere Möglichkeit die Grenzwerte zu erreichen, ist die Nachrüstung einer Software-Lösung. Ein neues Konzept von der Hochschule Heilbronn für "Euro 5+" betrachtet die Möglichkeiten, den Stickoxid (NOx)-Ausstoß von Euro-5-Dieseln durch eine Optimierung der vorhandenen Abgasreinigung zu senken. So sollen im innerstädtischen Bereich die NOx-Jahresmittelwerte unter den Grenzwert fallen. Die Studie geht davon aus, dass sich die Straßenemissionen der Euro-5-Diesel von derzeit durchschnittlich 900 Milligramm NOx auf unter 350 Milligramm reduzieren ließen. Damit wären die "Euro 5+"-Diesel sauberer als der Großteil heutiger Euro-6-Diesel - die Autos könnten eine blaue Plakette erhalten. Vorteil der Software-Lösung: Hohe Kosten wie bei der Nachrüstung von SCR-Technik würden nicht anfallen.Einige Experten sind allerdings skeptisch. Lars Mönch vom Umweltbundesamt hält eine Reduzierung der NOx-Emission um 200 bis 250 mg pro Kilometer per Software durchaus für machbar, die angenommenen Werte der Studie aber für "viel zu optimistisch". Auch das "Euro 5+"-Konzept sieht ein "Temperaturfenster" vor, in dem die Abgasreinigung aktiv sein soll, hier ist es eine Außentemperatur zwischen plus 5 und 35 Grad. Eine zu große Ausdehnung dieses Bereichs, zum Beispiel bis auf Minusgrade, kann allerdings Probleme mit der Abgasrückführung des Motors zur Folge haben. Das Temperaturfenster, so Studienautor Hermann Koch-Gröber, sei "dem Kompromissansatz geschuldet, zeitnah eine Lösung zu haben, die in der Breite wirkt". Eine "Umkonstruktion der AGR-Strecke", gleichbedeutend mit Änderungen am Motor selbst, würde deutlich mehr Entwicklungszeit benötigen.