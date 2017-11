Ford Edge Facelift (2019): Erlkönig, Preis — 22.11.2017 Ford-SUV wird aufgefrischt Das SUV Edge von Ford wurde 2016 in Europa eingeführt und wird für das Modelljahr 2019 modernisiert. AUTO BILD hat erste Erlkönigfotos eines Prototyps auf Testfahrt.

Autor: Elias Holdenried

er aktuelle Ford Edge kam in den USA 2014 und in Europa 2016 auf den Markt. Ford arbeitet jetzt an einem Facelift , das wahrscheinlich 2019 erscheint. Es könnte auf der Detroit Auto Show 2018 (13. bis 28. Januar 2018) vorgestellt werden. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben jetzt einen stark getarnten Prototyp auf Testfahrt in der Nähe der Ford-Firmenzentrale in Dearborn erwischt. Aufgrund der Folierung lässt sich über das Design noch nicht viel sagen. Es ist aber davon auszugehen, dass der Crossover neue Scheinwerfer und Rückleuchten bekommt. Im Innenraum wird wahrscheinlich ein moderneres Infotainmentsystem einziehen. Die Motorenpalette wird sich vermutlich nicht verändern. Bisher startete der Edge bei 41.300 Euro. Nach dem Facelift dürften die Preise geringfügig ansteigen.