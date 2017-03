Hintergrund: Die Details zum PSA-Opel-Deal — 06.03.2017 Was der Opel-Verkauf bedeutet Peugeot verleibt sich Opel ein! Was bedeutet das für die Marke, die Mitarbeiter, die Opel-Fahrer in Deutschland? AUTO BILD beantwortet die wichtigsten Fragen!

Die Franzosen zeigen großes Interesse an der Technik des Ampera-e.

Autor: Matthias Brügge Fazit Für die nächste Zeit wird sich wenig ändern. Jetzt schlägt die Stunde der Planer. Sie werden Opel Einschnitte verordnen, denn die Marke muss Milliarden einsparen. Dabei werden eine Menge Jobs draufgehen. Immerhin: Opel ist die von GM angelegten Fesseln für den internationalen Verkauf los und hat verschlankt bessere Überlebenschancen. Das muss als Trost vorerst reichen, doch die Übernahme wird wehtun.



(Reuters/dpa/brü/cr) Der Verkauf von Opel an Peugeot Citroën wirft eine Vielzahl von Fragen auf. Mit dem Kauf steigt PSA zum zweitgrößten Autohersteller in Europa auf und rückt Volkswagen auf die Pelle. Was bedeutet die Übernahme für die Opel-Belegschaft, die Standorte und vor allem die Kunden von Opel? Vieles ist noch nicht geklärt. AUTO BILD beantwortet die wichtigsten Fragen!Peugeot will mit Opel Kunden gewinnen, die kein französisches Auto kaufen. Dabei soll die Traditionsmarke mit dem Blitz als Logo als eigenständiges Unternehmen erhalten bleiben. Unklar ist, ob Opel-Kunden schon in absehbarer Zeit etwas vom Kauf merken. Denn die Auswirkungen des Opel-Kaufs auf Händlernetz und Werkstätten in Deutschland sind noch völlig offen. Da könnte der Verkauf Vorteile für Kunden bringen, da sie künftig mit ihrem Opel auch Peugeot- oder Citroen-Werkstätten aufsuchen könnten. Zurzeit ist das aber noch reine Spekulation.Mit der Bekanntgabe der Übernahme bekräftigte Peugeot sein Versprechen, bestehende Tarifverträge und Standortgarantien bei Opel einzuhalten. Dazu gehört, die Opel-Standorte in Eisenach, Rüsselsheim und Kaiserslautern vorerst zu erhalten. Die Garantien beziehen sich allerdings nur auf die schon von General Motors ausgesprochenen Zusagen und Vereinbarungen. Diese gelten zumeist bis 2020. Was danach geschieht, ist unklar. "Die bestehenden Tarifverträge sichern Standorte und Arbeitsplätze in dieser wichtigen Übergangsphase - mit der Unterzeichnung der Verträge zwischen GM und PSA muss es nun darum gehen, tragfähige Grundlagen für eine gute Zukunft zu sichern", sagte der Bezirksleiter der IG Metall Mitte, Jörg Köhlinger. "Die Opel-Beschäftigten an den einzelnen Standorten erwarten langfristige Sicherheit für ihre Arbeitsplätze und die Standorte." Erste Stimmen äußerten sich schon zu einem möglichen Arbeitsplatzabbau bei Opel: Tavares könne bei Opel "locker" 10.000 Arbeitsplätze streichen, wenn er die Produktion straffe und zentrale Funktionen künftig von Paris aus erledigen lasse. Das sagte der Berater Marc Staudenmayer dem "Manager Magazin". "Am Ende macht ein Käufer doch, was er will", fügte er hinzu.Wo und wie Opel sparen muss, ist noch weitgehend unklar. Fest steht aber schon die Summe: PSA-Chef Carlos Tavares kündigte an, Opel solle 1,7 Milliarden Euro jährlich einsparen. Er verwies auf das Einsparpotenzial: "Wir glauben, dass wird mit diesem Deal die Effizienz auf ein höheres Level bringen können“, sagte er in einer Telefonkonferenz für Analysten. Als Beispiele nannte Tavares Mengeneffekte beim Einkauf, die Zusammenführung der Fahrzeug-Plattformen und eine effizientere Produktion. Auf Hilfe aus Paris kann Opel dabei nicht zählen: Tavares erneuerte seine Ansage, Opel müsse die Sanierung weitgehend selbst gestalten. "Die Kehrtwende von Opel muss von den Opel-Leuten und dem Opel-Management geschaffen und umgesetzt werden", sagte er. Die vollen Einspareffekte sollen 2026 wirksam werden.Das gilt als ausgemacht. Künftige Autos dürften auf gleicher Plattform entstehen, aber eine eigenständige Optik bekommen. Bereits jetzt rollen der Opel Crossland X, der Citroën C3 Picasso und der Peugeot 2008 in weiten Teilen baugleich auf die Straße. Alle werden im Opel-Werk Saragossa gefertigt. "Alles was man sehen und berühren kann, stammt von Opel", sagte Crossland-Chefingenieur Olaf Kaden. Das Übrige kommt weitgehend aus dem PSA-Baukasten und steht auf einer Plattform der Franzosen. Die gemeinsamen Modelle haben zahlreiche Kostenvorteile nicht nur im Einkauf. Trotz vieler Gleichteile ist eine unterschiedliche Abstimmung der Fahrzeuge möglich. Deutsche Ingenieure und Kunden achten mehr auf fahrstabiles Handling, während bei den Franzosen der Komfort an erster Stelle der Fahrwerksabstimmung steht. Zwei andere Gemeinschaftsautos entstehen bereits in den PSA-Werken am Stammsitz Sochaux und im nordspanischen Vigo. Die Zusammbeit beim Crossland X dürfte als Vorbild für weitere Modelle gelten.Wer Pensionsansprüche bei Opel hat, soll sich keine Sorgen machen müssen, denn sie bleiben erhalten. Die europäischen und britischen Pensionspläne von Opel und der britischen Schwester Vauxhall verbleiben größtenteils bei GM, ein Teil der deutschen Pensionslasten ("German Actives Plan") werden an PSA übertragen. Für die vollständige Begleichung übertragener Pensionsverpflichtungen zahlt GM drei Milliarden Euro an die Franzosen. Damit wird der Deal zum Verlustgeschäft für die Amerikaner.