Neue Alfa Romeos (2018, 2019 und 2020) — 28.12.2017 Das Alfa-Herz schlägt wieder Alfa Romeo haut rein: Neue Giulietta und Mito-Facelift sind in Planung. Dazu ein Coupé, ein neuer Spider und das SUV Kamal, das gegen den X5 antrtitt!

B

Neue Alfa Romeos (bis 2020) Zur Galerie

Autor: Michael Gebhardt

is 2018 will Alfa Romeo den Absatz von unter 70.000 auf 400.000 Autos steigern. Helfen soll dabei neben dem SUV Stelvio auch dessen großen Bruder Kamal, mit dem Alfa gegen den X5 von BMW antreten will. Auch die Neuauflage der Giulietta, die mit Hinterradantrieb punkten soll und künftig auch als sportlicher Kombi vorfährt, muss ihren Teil zum Erfolg beitragen. Außerdem sind ein neuer Brera plus Spider geplant. Sie sollen in Sachen Preis, Leistung und Exklusivität klar unter dem Alfa 4C rangieren.