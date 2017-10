Neue Regeln für Autofahrer: Änderungen 2018

Ob ein Fahrverbot für alte Diesel kommt, entscheidet sich möglicherweise am 22. Februar 2018: Da tagt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, und auf der Tagesordnung stehen etwaige Fahrverbote in Stuttgart. Die sollten eigentlich ganzjährig und flächendeckend von 1. Januar 2018 an in der baden-württembergischen Landeshauptstadt für ältere Diesel-Autos gelten, entschied das Verwaltungsgericht Stuttgart Ende Juli 2017. Grund: die vorgesehenen Maßnahmen reichen nicht aus, um die seit Jahren vor allem mit Stickoxiden und Feinstaub verschmutzte Luft in die Landeshauptstadt nachhaltig zu verbessern. Das schwarz-grün regierte Bundesland Baden-Württemberg ging jedoch gegen das umstrittene Fahrverbotsurteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vor. Nun muss das Bundesverwaltungsgerichts letztinstanzlich entscheiden, ob ältere Diesel in Stuttgart fahren dürfen oder nicht. Überblick: Fahrverbote, blaue Plakette, Euro-5-Umrüstung