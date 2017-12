Neue Vans (2018, 2019, 2020, 2021 und 2022) — 28.12.2017 Neues für die Familie Audi will einen Van, Mercedes renoviert die B-Klasse und VW ersetzt Touran und Sportsvan durch den Variosport. Alle Van-Neuheiten!

Autor: Michael Gebhardt

SUVs laufen den Vans immer mehr den Rang ab. Doch nach wie vor halten einige Hersteller an den praktischen Lademeistern für die ganze Familie fest. Opel ersetzt Meriva und Zafira doch nicht wie geplant durch Offroader, Mercedes renoviert die B-Klasse und BMW und VW arbeiten sogar an ganz neuen Van-Modellen. Und auch Audi will ab 2019 einen Teil des Premium-Van-Kuchens abhaben.