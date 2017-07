Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid (2017): Test

Stefan Grundhoff

Fazit

Elektrisch cruisen ist eine tolle Sache – leise und nach wie vor eine Schau für Insassen und Publikum. Doch dafür gibt es schließlich noch die reguläre Hybridvariante, den Panamera 4 E-Hybird. Der lässt sich ebenfalls an der Steckdose aufladen, ist mit 462 PS alles andere als ein müder Krieger und sorgt mit seiner nahezu lautlosen Schleichfahrt immer noch für offene Münder. Der 14 kWh-Akku ist an einer Haushalts-Steckdose nach sechs Stunden wieder voll aufgeladen. In dieser Zeit ist man im Turbo S e-Hybrid-luxuriös einmal von München nach Frankfurt gefeuert – und wieder zurück. Das dürfte den meisten wichtiger als ein Elektrobetrieb sein.