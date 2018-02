Seat/Cupra Ibiza (2018): Leak, Bilder, Preis, Motor, Infos — 20.02.2018 Leak: Das ist der Cupra Ibiza! Ibiza Cupra ohne Seat-Logo: Auf Instagram wurden Bilder von einem sportlichen Seat Ibiza geleakt. Der Polo GTI-Bruder könnte über 200 PS haben. Erste Infos!

Alcantara im Innenraum: Das Cockpit des Cupra Ibiza ist betont sportlich. Auf dem Lenkrad ist das Cupra-Logo zu erkennen.

Cupra Ibiza: 200 PS sind locker drin



Das geleakte Exemplar hat ein DSG. Mit Polo GTI-Technik ist aber auch ein Handschalter denkbar.

Autor: Peter R. Fischer

Auf Instagram wurden Bilder von einem Ibiza Cupra geleakt, der keine Seat-Logos mehr trägt. Stattdessen sind im Grill, auf dem Heckdeckel und auf dem mit Alcantara bezogenen Sportlenkrad Cupra-Logos zu erkennen. Warum? Seat hat das Label "Cupra" von der Zusatzbezeichnung der Sportmodelle zur eigenen Marke gemacht! Wie der Kleinwagen von Cupra aussieht, zeigen die Bilder: Der Innenraum wirkt mit seinen Alcantarasitzbahnen, dem Sportlenkrad und den Dekorteilen im Carbonlook sportiv und erinnert mit den kupferfarbenen Akzenten an den limitierten Leon Cupra R . Auch außen gibt es Carbon-Zierrat: Der Dachkantenspoiler, die vordere Spoilerlippe und die Einfassung des Kühlergrills sind aus Carbon , das kupferfarben schimmert.Doch bei allem Carbon und Kupfer spielt in einem Sportmodell natürlich die Technik die Hauptrolle. Dazu geben die geleakten Bilder zumindest einige Hinweise: Deutlich zu erkennen ist, dass der Cupra Ibiza ein DSG-Getriebe bekommt. Unter der Haube dürfte – weil es sich beim Ibiza ja um einen Polo-Bruder handelt – der gleiche 2.0 TSI wie im Polo GTI stecken. Dort leistet er 200 PS. In dieser Leistungsregion dürfte auch der Cupra Ibiza fahren. Eventuell spendieren die Entwickler dem etwas kompromissloser erscheinenden Cupra sogar noch ein paar Extra-PS. Den Preis für den Alcantara-und-Carbon-Ibiza schätzt AUTO BILD auf rund 28.000 Euro. Wann der sportliche Kleinwagen das erste Mal öffentlich gezeigt wird, ist nicht bekannt.