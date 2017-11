Skoda Kodiaq Coupé/GT (2019): Vorschau und Preise — 09.11.2017 Der Lifestyle-Kodiaq kommt Nicht mehr nur praktisch: Das schicke Skoda Kodiaq GT kommt auch zu uns – und soll neben dem guten Platzangebot auch mit einer guten Portion Stil punkten.

Der Kodiaq GT war zunächst nur für China geplant. Eine Markteinführung in Europa ist aber sehr wahrscheinlich.

Mehr Bodenfreiheit und verkleideter Unterboden



Kodiaq RS bietet sich an



Autoren: Georg Kacher, Katharina Berndt, Michael Gebhardt

Skoda will die Coupé-Version des Kodiaq auch in Europa anbieten. Bisher war nur klar, dass der 4,75 Meter lange GT mit Plug-in-Hybrid in China an den Start geht. Inoffiziell gilt das Okay für den Heimatkontinent aber als gesetzt. An den Start soll das schnittige SUV schon 2019 gehen! Die Entscheidung für den GT hatte sich hingezogen, weil der Superb Skodas Spitzenmodell bleiben sollte. Mit dem Kodiaq GT soll Skoda emotionaler werden. Es ist das erste Auto der Marke, das nicht nur praktisch, sondern auch stylish sein soll. Konkurrenten sind der Range Rover Evoque , der Mercedes GLC und der BMW X4 , die bereits in Europa erfolgreich sind. Als Basis dient dem schnittigen Kodiaq das VW Tiguan Coupé , von dem sich der Tscheche aber vor allem mit mehr Platz abheben will – als Fünfsitzer bietet er 680 Liter Kofferraum!Zur Ausstattung ist bisher nur klar, dass es einen zentralen Touchscreen, neue Assistenzsysteme und modernstes Infotainment geben wird. Im Jahresrhythmus soll außerdem bei der Software aufgerüstet, werden und mit Hightech-Goodies wie Matrixlicht und serienmäßigem Mildhybrid bleibt das Coupé dem Zeitgeist dicht auf den Fersen. Mehr Bodenfreiheit als beim Kodiaq und ein verkleideter Unterboden sollen den Lifestyle-Skoda zudem offroadtauglich machen, auch wenn das Auto mit seinen verschiedenen Fahrmodi eigentlich für die Straße designt wurde. Selbst mit kleineren Motorisierungen als der geplanten Plug-in-Version startet das Coupé jenseits der 30.000-Euro-Marke, mit ein paar Extras sind schnell 50.000 Euro erreicht. Noch vor ein paar Jahren für einen Skoda unvorstellbar, heute hält der Vertrieb es aber für durchaus realistisch, genügend Kunden gewinnen zu können.Denkbar ist neben dem GT auch eine Performance-Variante, ein Kodiaq RS. Mit sportlichen Details wie roten Bremssätteln und neuen Auspuffblenden wäre das SUV optisch schnell angepasst. Unter der Haube sollen 292 PS/380 Nm schlummern.