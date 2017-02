SUV-Neuheiten: 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 — 16.02.2017 Die Autobauer wollen hoch hinaus Von den Kompakten bis zu den Luxus-Offroadern – AUTO BILD stellt über 50 SUV-Neuheiten vor, die in den nächsten Jahren durchstarten.

Weltweite SUV-Verkäufe in Millionen bis 2021: Prognose von LMC Automotive.

Hoch sitzen, viel sehen, Coolness ausstrahlen. Die Welt liebt SUVs, ob das nun vernünftig ist oder nicht. Ob bei uns, in China oder den USA, dem Heimatland dieser Autogattung: Auf den wichtigsten Märkten erobern die rollenden Hochsitze rasant neue Käufer. Die haben zuvor im Kompakten, einer Limousine oder gar im Cabrio gesessen und schätzen nun das Gefühl, oben angekommen zu sein. Bis 2021, so glauben die Marktforscher von LMC Automotive, wächst der jährliche SUV-Absatz von 7,3 auf 9,5 Millionen Fahrzeuge (siehe Grafik oben). Auch deshalb, weil ständig neue Modelle auf den Markt kommen. Allein in den kommenden fünf Jahren werden die Autobauer über 50 Neuheiten vorstellen.