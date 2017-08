Tokyo Motor Show 2017: Vorschau — 15.08.2017 Die Stars von Tokio Der kommende Toyota Supra, der Nissan 390Z und der Wankelsportler Mazda RX-9 feiern auf der Tokyo Motor Show wahrscheinlich Premiere!

Autor: Elias Holdenried

Auf der Tokyo Motor Show 2017 werden einige Sportskanonen enthllt! Vor allem die japanischen Hersteller geben sich kreativ und haben Modellprsentationen fr jeden Geschmack und Geldbeutel im Gepck. Toyota plant seit Jahren eine Neuauflage seines Kultmodells Supra . Als Ausblick darauf steht in Tokio vermutlich eine seriennahe Studie . AUTO BILD schtzt, dass der Supra traditionsgem von einem Reihensechszylinder angetrieben wird. Die Neuauflage entsteht in Kooperation mit BMW, die gleichzeitig am neuen Z4 arbeiten. Der Supra und der Z4 teilen sich die Basis und viele Technikkomponenten. Angeblich wird der Japaner nur mit Automatikgetriebe erhltlich sein. Am Stand von Mazda macht ein Concept Lust auf den kommenden Mazda3, der mit der innovativen neuen Mazda-Motorentechnik Skyactiv-X ausgestattet sein wird. Auerdem munkelt man, dass die japanische Marke eine seriennahe Studie eines neuen Wankel-Sportlers prsentiert, der 2019 eingefhrt wird und wohl RX-9 heit. Das Unternehmen wartet jedoch noch auf einen Durchbruch ihrer Motorenentwickler.Bei Nissan steht Gerchten zufolge in Tokio eine Studie, die einen Ausblick auf den 370Z-Nachfolger gibt, der mglicherweise 390Z heit. Dessen Design orientiert sich angeblich am aktuellen GT-R . Nissan plant wohl den Fahrzeugpreis deutlich zu erhhen, um in eine gehobenere Preisklasse vorzudringen.AUTO BILD wird ab dem 25. und 26. Oktober 2017 von der wichtigsten japanischen Automesse berichten. Vom 28. Oktober bis 5. November ist die Tokyo Motor Show 2017 auch fr das regulre Publikum zugnglich. Vorverkaufskarten sind bereits online erhltlich.