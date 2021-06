Aiways U5: Test, Motor, Preis

atürlich drehen sich alle nach diesem Auto um, in Hamburg-Eppendorf, wo sie alles schon gesehen haben auf ihren schicken Straßen; Taycan, Tesla, Tralala. Aber den? Lange Hälse, Lippen, die "Äi Wäis" formen, falls die Passanten den Schriftzug am Heck überhaupt so schnell lesen konnten. Denn schon surrt er vorbei, dieses ungewohnt aussehende. Marke:. Ohne eigenen Vertrieb, das übernimmt die; ohne eigenen Service, den erledigen die A.T.U-Filialen.

Hingucker: Optisch erinnert der Aiways U5 ein wenig an einen Volvo, bleibt aber eigenständig. ©Tom Salt / AUTO BILD

Wie er so dasteht, ein bisschen in, aber dann doch eigenständig im Design,, da braucht der Betrachter einen Augenblick, um zu urteilen, ob dieserjetzt schick ist oder nicht. Sicher ist: Er macht neugierig. Kann der was? So viel vorweg: Der Aiways überrascht. Weil er Sachen gut kann, die man ihm vielleicht nicht zugetraut hätte. Und weil er an Stellen enttäuscht, an denen man von chinesischen Modellen mehr erwartet hätte. China, süß-sauer quasi. Aber der Reihe nach.unter einem, übersichtlichesüber der breiten Mittelkonsole, auf der per Drehschalter die Fahrstufen gewählt werden. Klappt man das Klima-Bedienfeld auf, kann darunter daswerden. Auf derist – der Elektro-Architektur sei Dank – richtig. Das fühlt sich auf den ersten Blickan.