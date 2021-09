Das Projekt soll zusammen mit Vela Performance realisiert werden – die Berliner Firma war unter anderem an der Entwicklung des Ruf CTR3 beteiligt. Als Basis dient stets ein originaler Alfa Giulia GT, der im Volksmund auch als Alfa Bertone bekannt ist. Wie es sich für einen Restomod gehört, bleibt der klassische Look weitestgehend erhalten, Chassis und Technik werden jedoch grundlegend überarbeitet. Ein Restomod lässt sich am ehesten alsund Komfort-Features beschreiben. Und die Szene boomt: Vom Porsche-Spezialisten Singer über die Mercedes-Koryphäe Mechatronik bis hin zu Newcomern wie Automobili Amos gibt es inzwischen zahlreiche Marken, die sich um die Neuauflage automobiler Legenden kümmern!

Es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir an dieser Stelle über denberichtet: einauf Basis des Alfa Giulia GT Junior, in dessen liebevolles Design das italienische Start-up 6000 Stunden investiert hat. Der erste fahrfertige Prototyp ist aktuell weltweit auf Kundenfang. Ganz so weit ist der Emilia GT Veloce Restomod noch nicht, bisher existieren nur Renderings. Wenn alles gut geht, soll der erste GT Veloce Restomod im zweiten Quartal 2022 fertiggestellt werden.