Schluss mit dem Schlangestehen: Für Besitzer einer Android Smart Watch oder Apple Watch gibt es jetzt die Möglichkeit, sofort nach dem Tanken gleich wieder einzusteigen und weiterzufahren. Denn mit einer neuen App kann man fürs Tanken per Smart Watch oder Handy zahlen. Das Anstehen im Verkaufsraum, das Durchziehen der Karte und Eintippen der PIN entfallen. Das ist nicht nur bequem, sondern spart auch Zeit. Als erster Anbieter in Europa hat PACE Telematics aus Karlsruhe diese Funktion entwickelt und auf die Straße gebracht.

So steht der Spritpreis an Tankstellen in der Umgebung!

Und so funktioniert die Nutzung: Die PACE Drive App gibt es im App Store und Playstore kostenlos. Ist sie auf dem Smartphone gespeichert, kann es losgehen. Nähert man sich einer Tankstelle , erhält man auf der App einen Hinweis, ob die betreffende Station am Service teilnimmt. Nun wählt man einfach seine Zapfsäule, bestätigt die Zahlung und kann schon wieder los. Die Rechnung wird später per E-Mail zugestellt.

Auch wer keine Smart oder Apple Watch nutzt, kann mit dem Smartphone auf die gleiche Weise bargeldlos und zeitsparend direkt an der Zapfsäule zahlen. Mit der App ist zudem die Zahlung über Paypal möglich. Derzeit nehmen rund 3000 Tankstellen in sieben Ländern an Connected Fuelling teil. In Deutschland sind es 1500, das entspricht bei einem Netz von derzeit rund 14.500 Stationen einem Marktanteil von etwas über zehn Prozent.