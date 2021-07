Mach flach das Dach, den Preis mach hoch. Getreu diesem Motto bauen vor allem deutsche Premiumhersteller formschöne Fließheckvarianten ihrer Standard-SUVs – und verlangen für Haute Couture am Hochsitz natürlich einen Beauty-Zuschlag. Jetzt steigt in dieses Segment auch Frankreich ein. Dernutzt dabei die Plattform des kleinen Bruders, lässt die Preise dafür aber nicht ausufern. Kann erundso die Show stehlen?

Die Coupé-Silhouette sieht schick aus, bringt aberhinten. Immüssen wir den Kopf am deutlichsten einziehen und könneneinladen – was aber auch am Hybridbaustein unterm Ladeboden liegt. Als Entschädigung empfangen den Fahrer imviel Platz, großzügige Sitze und ein. Navi-Karte im Digital-Display direkt vor der Nase,, nachvollziehbare Touchbedienung – hier fühlen wir uns wohl. Das gilt auch für den, dessen iDrive unschlagbar souverän durch die Bedienstrukturen führt.

Allerdings gelingt der Einstieg in den BMW nicht ganz so leicht, weil der Abstand zwischen (ganz weit herausgezogenem) Lenkrad und B-Säule eine Handbreit schmaler ausfällt als bei Audi und Renault. Außerdem sehen die analogen Rundinstrumente des X2 toll aus, das Digital-Display darunter bietet aber weniger Anzeige-Optionen.

Beimerkennen wir das Bemühen, mitvorn mitzumischen, ganz gelingt das aber nicht. Grafik und Sprachbedienung fallen eher einfach aus. Zudemim Auto, den Sitzen fehlen Format und Festigkeit. Aufzudem aus diversen Richtungen. Allerdings nimmt solche Marterstrecken auch dernicht kommentarlos; aus dem Mitteltunnel vernehmen wir ein. Als Musterschüler bleibt derdaUnd dank der Extra-Dichtungen in den Türfugen fallen die Windgeräusche auf der Autobahn im X2 am dezentesten aus. An den Fahrleistungen lässt sich nicht wirklich mäkeln, an der Leistungsentfaltung mitunter schon. Derläuft zwar recht geschmeidig, wirkt wegen der mitunter verschnarchten Doppelkupplungs-Automatik aber etwas schaumgebremst.