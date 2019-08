Audi Q3 Sportback (2019): Test, Motoren, Bilder, Fahren

Der Basismotor mit 150 PS ist für das 1,7 Tonnen schwere Modell etwas zu schwach auf der Brust.

Der 1,5 Liter großemag alszwar reichen, in der Liga der 1,7 Tonnen schweren Autos sind die paar Pferdchen aber etwas zu wenig des Guten. So erscheint derfür den Q3 Sportback. Er kommt in, 150 PS als 35 TDI oder 190 PS als 40 TDI. Der Zweiliter-TDI kommtund. Zwar schlägt sich der Top-Diesel mit seinen 190 PS und 400 Nm maximalem Drehmoment ab 1900 U/min mit einer spürbaren Anfahrschwäche unterhalb von rund 2000 Touren herum, aber das Gesamtpaket stimmt. Das Zweiliter-Triebwerk zeigt auf der ersten Fahrt, dass es gut gedämmt ist, prima zum automatisierten Getriebe passt und nach der Anfahrpause ordentlich Druck nach vorn hat. Aus dem Stand beschleunigt der Allrad so inund schafft immerhin. Der Normverbrauch dürfte bei 5,5 Litern Diesel auf 100 Kilometern liegen.