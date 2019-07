Audi Q3 Sportback (2019): Infos, Test, Motoren, Marktstart, Preis

Als Alleinstellungsmerkmal bekommt das Q3-Coupé einen Wabengrill.

Von vorne ist die Coupé-Version erst auf den zweiten Blick erkennbar. Audi hat dem bekannten achteckigem Singleframe-Grill bei der "Edition One" einund einen ebenfalls dunkel gehaltenen Rahmen spendiert. Bei den anderen Ausstattungsvarianten ist der Grill in Silber eingefasst. Ansonsten gleicht die Front der des normalen Q3. Die größten Design-Änderungen sind selbstverständlich in der Seitenansicht erkennbar: Mit seinen 4,50 Metern ist der Sportbackund wirkt in Kombination mit derdeutlich gestreckter als der Standard-Q3. Selbstverständlich hat das Team um Chefdesigner Marc Lichte dem Q3 eine nach hintenverpasst, durch die das Modell in der Höhe insgesamt. Gleichzeitig ist der Sportback etwa einen halben Zentimeter schmaler. Außerdem erhält das Q3-Coupé leicht veränderte Schweller und. Bei der Edition One prangt übrigens serienmäßig ein Audi-Logo an der Unterkante der hinteren Tür.