Die erste Generation des Evoque war mutig wie kein anderer Range Rover zuvor und hat sich seit 2011 eine treue Fan-Gemeinde erobert. Keine Frage also, dass eine Neuauflage in den Startlöchern steht. Schon die ersten Erlkönigbilder zeigten: Am bestehenden Design wird sich nur wenig ändern, den Coupé-Style behält das Auto bei. Auch die Abmessungen bleiben annähernd gleich. Die Plattform stammt nicht mehr von Ford , sondern wurde von Land Rover selbst entwickelt. Das soll unter anderem dazu beitragen, den Fahrkomfort zu verbessern.Bei den Motoren wird vor allem am Verbrauch und den CO2-Emissionen gedreht. Land Rovers neue Vierzylinder-Turbomotoren sollen dabei helfen. AUTO BILD rechnet mit Dieseln zwischen 148 und 237 PS sowie Benzinern mit 237 bis 296 PS. Wahrscheinlich wird ein Evoque mit Mildhybrid-Antrieb nachgereicht. Dabei kombiniert Land Rover einen 1,5-Liter-Motor mit einem kleinen Elektromotor und 48-Volt-Bordnetz. Wahrscheinlich geht das SUV noch Anfang 2019 an den Start. Preislich rechnet AUTO BILD im Vergleich zum Vorgänger nicht mit großen Veränderungen – dessen Mindestpreis liegt bei rund 36.000 Euro.