"Das bezahlen, was man verbraucht": So erklärt Marc Burgstahler, Leiter Elektromobilität beim Energieversor­ger EnBW, das neue Abrechnungsmodell an Ladesäulen. Seit 1. März 2019 zahlen die Kunden an den starken Schnellladepunkten (ab­gekürzt DC für Direct Current) der EnBW 49 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Wer eine monatliche Grund­gebühr von 4,99 Euro überweist, der reduziert den Tarif auf 39 Cent. Das Ungewöhnliche daran: Bisher waren an den DC-Ladesäulen der vielen Anbieter in Deutschland meistens Pau­schalen (Session Fees) fällig. Ein Sys­tem, das zu extremen Verzerrungen geführt hat. Mit der Abrechnung auf Basis der tatsächlich geladenen Kilo­wattstunden bekommt der Autofahrer nun Klarheit und eine bessere Ver­gleichbarkeit zu den Kraftstoffpreisen von Diesel und Super.Auch die Telekom stellt ihre Strom­tarife bereits um. Während EnBW bundesweit selbst in die Infrastruktur investiert, setzt die Telekom vorwiegend auf die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen. Pro Kilowattstunde an einem DC-Standort verlangt sie 39 Cent. Wer über die Telekom-App "Get Charge" an Säulen lädt, wo keine Kooperation be­steht, der muss 89 Cent pro Kilowattstun­de überweisen. (Eine interaktive Ladesäulenkarte der Bundesnetzagentur finden Sie hier . Außerdem gibt es bei clever-tanken.de, einem Beteiligungsunternehmen der Axel Springer Auto Verlag GmbH, eine App zum Sparen beim Stromtanken.)