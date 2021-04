D

iesteckt immer noch weitgehend in den Kinderschuhen. Die Autos sind zwar ausgereift, aber kaum verbreitet. Diesind vielen Autofahrern, die Verbrenner fahren, noch fremd, man ist noch an Diesel und Benziner gewöhnt. Beim Abwägen vonüberwiegender lokal emissionsfreien Fortbewegung in der Wahrnehmung noch nicht,wird bisher als nicht ausreichend betrachtet. Und schlussendlich sind die Preise für neuetrotznach wie vor hoch. Kein Wunder also, dass niemand einfach so zum Ausprobieren ein Elektroauto kauft. So greift die E-Mobilität langsamer um sich als ursprünglich von der Bundesregierung geplant. Doch es gibt Möglichkeiten, wie man ohne großes finanzielles Risiko die neue Art der individuellen Mobilität für sich testen kann:und. AUTO BILD stellt die drei Varianten vor.