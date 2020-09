A

utodiebe haben im vergangenen Jahrund damit einen wirtschaftlichenverursacht. Laut Diebstahlsreport des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft ( GDV ) waren das, die Versicherungsleistung blieb mit(minus ein Prozent) jedoch nahezu gleich. ( Lesen Sie hier, was alles bei einem Autodiebstahl versichert ist. Wenig überraschend wurden dabei– das haben die Diebe mit deutschen Autokäufern gemeinsam. Wer jedoch annimmt, dass besonders Produkte von (deutschen) Premiumherstellern wie Porsche Audi oder BMW bei den Kriminellen hoch im Kurs standen, der irrt., gleich fünf Modellreihen der Japaner sind in den Top Ten vertreten. Auffällig auch:"Die Bemühungen der Autohersteller, ihre Keyless-Entry-Systeme sicherer zu machen, zahlen sich offenbar aus", so GDV-Geschäftsführer Jörg Asmussen. Bei etwas älteren Modellen dagegen lässt sich diese auf Funkchips basierende schlüssellose Technik noch relativ einfach aushebeln.