Im Vergleich dazu der VW T6: Er steht in der aktuellen Klau-Statistik nur auf Position 43. Doch 2021 kamen 231 Fahrzeuge abhanden, also fast dreimal so viele. Da der Gesamtbestand an Bullis so hoch ist – nämlich 173.000 – , wirkt sich die Zahl der Diebstähle weit geringer auf den Rang aus. Auch aus diesem Grund sind die Fahrzeuge der Marke Land Rover an der Spitzenposition im Marken-Vergleich: Es gibt insgesamt einfach sehr wenige.