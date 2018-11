Nebel, Sturm und Straßenglätte: Der Herbst macht den Autofahrern zu schaffen. Laub kann auf der Straße für eine Rutschpartie sorgen, Nebel die Sicht erschweren, Wildwechsel kann das Unfallrisiko in der Dämmerung und in der Nacht erhöhen. AUTO BILD gibt Tipps, wie Sie sicher durch die Herbstzeit kommen!

Im Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen . Besonders in der Dämmerung und in der Nacht sollten Autofahrer aufmerksam sein. Das heißt: In Gebieten, wo Wildwechsel-Schilder aufgestellt sind, langsam und konzentriert fahren. Tauchen Reh, Hirsch und Wildschwein am Straßenrand auf, sollten Sie die Geschwindigkeit verringern, Fernlicht abblenden und hupen. Wenn ein Ausweichen nicht mehr möglich ist, auf keinen Fall abrupt abbremsen oder das Lenkrad herumreißen – sonst steigt die Gefahr, auf die Gegenfahrbahn zu gelangen. Aber was tun, wenn es dann doch gekracht hat? Zuerst die Unfallstelle sichern (Warnblinklicht, Warndreieck, ...), dann Verletzte versorgen und den Notruf wählen. Wichtig ist es, dass man den Wildunfall bei der Polizei und dem örtlichen Jäger bzw. Förster meldet. Wer einfach weiterfährt und das verletzte Tier ohne Meldung auf der Straße liegen lässt, verstößt gegen das Tierschutzgesetz und macht sich strafbar. Wer das Wildtier mitnimmt, macht sich sogar der Wilderei schuldig.

Schäden an Leitplanken und anderen Fahrzeugen übernimmt nach einem Wildunfall die Haftpflicht-Versicherung . Schäden am eigenen Fahrzeug deckt die Kaskoversicherung ab. Wobei die Teilkasko nur dann zahlt, wenn der Schaden nachgewiesen wird und wenn die Schäden durch Haarwild (z. B. Reh, Hirsch, Wildschwein) passiert sind. Rundum abgesichert ist man nur mit der Vollkaskoversicherung. Die zahlt den Schaden am eigenen Auto immer, egal mit welchem Tier er passiert ist.Eine einwandfreie Beleuchtung am Fahrzeug ist in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig. Deswegen empfiehlt es sich, das Abblendlicht frühzeitig einzuschalten. Tipp: Bei modernen Autos mit Tagfahrlicht sollte man daran denken, rechtzeitig zum vollen Licht zu wechseln. Außerdem ist es wichtig, dass Sie regelmäßig die Lichtanlage am Auto kontrollieren. Wer mit kaputtem oder unzureichendem Licht fährt, muss mit Strafen rechnen. So gibt es ein Verwarnungsgeld von 20 Euro, wenn man mit einer beschmutzten und verdreckten Beleuchtung fährt. Wird dadurch jemand gefährdet, sind es 25 Euro und bei einer Sachbeschädigung 35 Euro. Außerdem kann es teuer werden, wenn man trotz sichterschwerender Witterung kein Abblendlicht nutzt. Innerorts sind dann 25 Euro fällig, außerorts 60 Euro.