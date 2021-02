Autokauf in der Corona-Pandemie: bis zu 1500 Euro Rabatt

D

Über Heycar gibt es für den Kauf einer VW Passat Limousine bis zu 1500 Euro Rabatt. ©Lena Willgalis

T-Roc

ie Corona-Krise hat auch den Autohandel getroffen. Mitauf Gebraucht- und Jahreswagen von VW unterstützt die Online-Plattform Heycar ab jetzt den Handel und will dadurch trotz der erschwerten Verkaufsbedingungen aufgrund der Lockdown-Regelungen den Fahrzeugverkauf ankurbeln. In den sogenannten "Gespartwagen-Wochen", die bis zum 31. März gehen, gibt es neben dem Rabatt auch eine kostenfreie Haustürlieferung.Die Preisnachlässe für Gebraucht- oder Jahreswagen gibt es für einige Modelle von Volkswagen, wie beispielsweise den Tiguan Touran oder Sharan . Wer im Februar oder März über Heycar ein Aktionsfahrzeug aus dem Bestand von Volkswagen kauft, bekommt. Diesen gibt es beispielsweise für eine VW Passat Limousine. Für einen VW T-Roc gibt es einen Preisnachlass von 400 Euro. Die Kosten von bis zu 200 Euro und bis zu 200 Kilometern Entfernung für die Fahrzeuglieferung übernimmt Volkswagen Financial Services.