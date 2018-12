Auf dem Autosalon in Genf (7. bis 17. März) werden auch 2019 wieder viele neue Modelle und Facelifts präsentiert. Auch bei der mittlerweile 89. Ausgabe des Genfer Salons liegt der Fokus auf Sportwagen und spektakuläre Concept Cars sowie Studien. Natürlich präsentieren die Hersteller in Genf auch neue Kompakte, SUVs, Kleinwagen und Luxusautos. Bei so vielen Premieren heißt es:bewahren. Dazu schaut sich AUTO BILD einige Neuheiten genauer an und ist auch während der Messe live vor Ort, umvon den Fahrzeugen zu sammeln. Dazu finden Sie in unsererneben Informationen zu Preisen, Ausstattungen und Motorisierungen auch Verweise auf erste Tests. Außerdem stellen fast alle namhaften Tuner und Kleinserienhersteller ihre Fahrzeuge aus.