Welches Autozubehör, welche Pflegeprodukte und welches Werkzeug sind wirklich gut? Damit beschäftigt sich AUTO BILD regelmäßig in Produkttests. Die besten Produkte werden zum Testsieger gekürt, gute Produkte zu fairen Preisen bekommen das Prädikat "Preis-Leistungssieger".

Dashat sich im Navigationsgeräte-Test in der Alexa-Edition den Testsieg geholt. Es hat mit der Note "sehr gut" abgeschnitten. Es überzeugte unter anderem durch den Touchscreen und den großen Funktionsumfang. Neben der Echtzeit-Navigation übernimmt das Garmin Drive Smart 65 nämlich viele weitere Aufgaben: Es ist ebenfalls Musikwiedergabe-Gerät und Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Darüber hinaus zeigt es Smartphone-Benachrichtigungen an. Aktuell gibt es das smarte Navi für nur 214 Euro bei Media Markt.

Auch der Preis-Leistungssieger aus unserem Navi-Test ist momentan im Angebot, dasInsgesamt schnitt es mit der Note "gut" ab. Kein Wunder, das Go Essential bietet gute Echtzeit-Navigation und einige Zusatzfunktionen wie eine BT-Freisprecheinrichtung, Smartphone-Benachrichtigungen und eine Sprachsteuerung. Aktuell ist es in der 6-Zoll-Version bei Media Markt für 175 Euro zu haben

Schon seit über einem Jahr führt die Dashcamdie Dashcam-Bestenliste von AUTO BILD an. Sie überzeugte im Test vor allem durch ihre herausragende Bildqualität und die intuitive, einfache Bedienung via Touchscreen. Deswegen bekam die Nextbase 422 GW auch die Bestnote "sehr gut". Eigentlich kostet die Dashcam rund 200 Euro, doch bei Saturn gibt es sie jetzt für 149 Euro als Black Friday-Deal.

Wer auf der Suche nach einer günstigeren Dashcam ist, macht mit dernichts falsch: In unserem Test der günstigen Dashcams unter 60 Euro schaffte die Aukey DR01 den Sieg mit der Note "Gut". Sie überzeugte vor allem durch die gute Qualität der Aufnahmen. Ansonsten ist die Dashcam auf das Wesentliche konzentriert: Zusatzfunktionen oder Schnickschnack gibt es nicht. Aktuell gibt's die Full-HD-Dashcam im Black Friday-Deal für nur 44 Euro.

Dr. Wack - A1 Speed Wax Plus 3

Das flüssige Hartwachs ist die perfekte Versiegelung für den Autolack. ©Dr. O.K. Wack Chemie GmbH

Zum Schutz vor Schmutz wird das Auto nach der Wäsche oder Politur mit einem Wachs versiegelt, am besten mit. Im Autowachs-Test schnitt das Produkt von Dr. Wack am besten ab und sicherte sich den Testsieg. Es überzeugte vor allem in den Disziplinen Wasserabweisung und Farbauffrischung auf ganzer Linie. Auch Auftragen und Abpolieren klappen mühelos. Im Black Friday-Deal bei Amazon gibt es das Wachs gerade für rund 14 Euro.