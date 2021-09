Die nordamerikanische Abteilung von Stellantis (u. a. Opel Citroën , Fiat, Jeep ) arbeitet an einem neuen Assistenzsystem , das nahende Einsatzfahrzeuge frühzeitig ankündigt, sodass Autofahrer in Ruhe die Straße frei machen können. Die Technik wird derzeit mit dem FCA-Infotainment Uconnect erprobt. Schon bevor man beispielsweise einen Krankenwagen sieht oder hört, macht das System mit einer Mitteilung darauf aufmerksam. Die Information darüber erhält das Auto aus der sogenannten Safety Cloud des US-amerikanischen Anbieters HAAS Alert.Das funktioniert sowohl im Stadtverkehr als auch auf der Autobahn , wenn eine Rettungsgasse benötigt wird.

Aktuell laufen entsprechende Tests von Stellantis im Großraum Detroit . Firmeneigene Chrysler , Jeep, Dodge und Ram wurden mit dem System ausgestattet – jetzt will man herausfinden, ob und wie die Fahrer auf die Warnmeldungen reagieren und was es zu verbessern gibt. Da die Technik aber darauf angewiesen ist, dass die Einsatzwagen ein Signal senden, ist aktuell noch unklar, ob das Assistenzsystem auch in Europa angeboten werden kann.