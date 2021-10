BMW 320e Touring: Test, Plug-in-Hybrid, Motor, Preis, Kombi

Auf Tastendruck sortiert das adaptive Fahrwerk (1200 Euro) effektiv die fiesesten Buckel aus oder verbeißt sich straff angespannt in die Asphaltoberfläche. Der Lenkung mangelt es an Rückstellkraft, zu anhänglich läuft das Auto leichten Korrekturen hinterher.

Das reicht: Der 320e Touring sprintet in 7,9 Sekunden auf Tempo 100 und schafft maximal 220 km/h. ©Christoph Börries / AUTO BILD

Ohne Batteriehilfe verbrennt der 320e. Also: Akku laden, einen Teil des Verbrauchs an die günstigere elektrische Abteilung auslagern. Sehr gut: Dasist ab Werk an Bord. Zumvon mindestenskommen jedoch weitere Posten. Die vollumfängliche Versorgung mit Fahrassistenz ist nur gegen Aufpreis zu haben. Andererseits ist das "große" Multimediasystem "Live Connected Professional" im 320e ab Werk an Bord. Wichtiger Faktor: Für das Modell gibt es noch(Umweltbonus plus Innovationsprämie), zudem ist der Touring alsmit halbem Steuersatz ein günstiges Angebot.